Τη δική της οπτική ακολουθούν πολλοί στη ΝΔ, αλλά έχει τη σημασία του ο δημόσιος διαχωρισμός Καραμανλή και Σαμαρά από την Ντόρα Μπακογιάννη – σε μια περίοδο που οι κοινές εμφανίσεις των δύο πρώην πληθαίνουν. «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και τους δύο στο ίδιο τσουβάλι. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι του Καραμανλή, διαφορετικοί οι λόγοι του Σαμαρά» ανέφερε στην εκπομπή «Face2Face», της ιστοσελίδας των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr), με την Κατερίνα Παναγοπούλου, προσθέτοντας ότι «ο Σαμαράς έχει πραγματικά προσωπικά θέματα πάρα πολύ μεγάλα με τον Μητσοτάκη. Δεν θέλει τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό…». Τον Καραμανλή τον βάζει σε… άλλο τσουβάλι ως προς τη στόχευσή του: «Κι αυτός δεν νομίζω πως ενθουσιάζεται με τον Μητσοτάκη σε προεδρικό επίπεδο. Δεν ξέρω (γιατί). Αλλά εν πάση περιπτώσει, για τον κ. Καραμανλή δεν πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά στη ΝΔ ποτέ», σχολίασε.

«Εχουμε πιάσει πάτο…»

Κατά τα λοιπά, η Ντόρα στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική τοξικότητα της περιόδου. Εχουμε πιάσει πάτο, διεμήνυσε, προσθέτοντας ότι πλέον στη Βουλή η ευγένεια έχει ποινικοποιηθεί και ο σεβασμός αγνοείται. Περιέγραψε μια κατάσταση «τσίρκο», όπου οι βουλευτές δεν νοιάζονται για την ουσία, αλλά για το πώς θα πουλήσουν την ατάκα τους στα social media. «Το κάνουν για να φανούν μάγκες», είπε χαρακτηριστικά, αναπολώντας τις εποχές που έμπαινε στην αίθουσα ο Λεωνίδας Κύρκος και σηκώνονταν όλοι όρθιοι από σεβασμό. Φυσικά, το «καρφί» είχε αποδέκτη. Οταν ρωτήθηκε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Ντόρα ύψωσε τείχος. «Δεν θα της απαντήσω ποτέ», ξεκαθάρισε, γιατί αρνείται πεισματικά να μπει σε έναν «ανταγωνισμό χυδαιότητας». Τέλος, άφησε ανοικτό κάθε ενδεχόμενο για το αν θα είναι ξανά υποψήφια. «Θα το σκεφτώ, δεν έχω αποφασίσει ακόμα», απάντησε, γιατί εξαρτάται από τις ανάγκες της παράταξης και άλλους παράγοντες…

Από μήνυση σε μήνυση

Μην πείτε ότι πέσατε από τα σύννεφα αλλά η μακρόσυρτη σαπουνόπερα «Αδωνις εναντίον Ζωής και τούμπαλιν» όχι απλώς δεν τελειώνει, αλλά παράγει νέα επεισόδια. Ο Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι σήμερα θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της Κωνσταντοπούλου. Ενώ εκείνη επιμένει στη διερεύνηση του ζητήματος της ενημέρωσης του υπουργού από «φίλο αστυνομικό» για τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του, πριν καν στεγνώσει το μελάνι της σφραγίδας. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι ένας «ευσυνείδητος» αστυνομικός θεώρησε χρέος του να τον ενημερώσει, αμελλητί, για κάθε λεπτομέρεια, από τον αριθμό των σελίδων του υπομνήματος που κατέθεσε ή Κωνσταντοπούλου έως την αμφίεση της, επειδή του φάνηκε, λέει, κωμική. Εδώ και τρεις μέρες, μάλιστα, αφότου η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως θα κάνει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, ο υπουργός Υγείας ξιφουλκεί στα social media εναντίον νομικών που τόλμησαν να του επισημαίνουν πως πράγματι ήταν παράνομη η ενημέρωσή του εκείνη με τον τρόπο που έγινε.

Δεν θα καταθέσει

Από την πλευρά του, πάντως, ο Γεωργιάδης δήλωσε με απόλυτο τρόπο πως δεν σκοπεύει να αποκαλύψει το όνομα του αστυνομικού που του τηλεφώνησε. «Αν πω το όνομά του, θα τον ξεσκίσει η κ. Κωνσταντοπούλου. Θα κάτσω εγώ να δώσω έναν φίλο μου στα νύχια αυτής της γυναίκας; Δεν είστε με τα καλά σας νομίζω» απάντησε (ερωτηθείς στο Mega). Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, αν εννοεί πως θα αρνηθεί να το καταθέσει, εφόσον κληθεί, στο πλαίσιο της έρευνας που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

«Εφυγε» η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Μια μεγάλη κυρία της πολιτικής και της νομικής επιστήμης, η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη, έφυγε χθες από τη ζωή σε 92 ετών. Ηταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ είχε διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης και ήταν ομότιμη καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, διευθύντρια του νομικού περιοδικού «Ποινικά Χρονικά» και αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου. Το ισχυρό αποτύπωμά της τόνισε στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής έκανε λόγο για «σύμβολο ισότητας» κι ο Αντώνης Σαμαράς για το σπάνιο ήθος της. Ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε μια επίκαιρη υπόμνηση για «τη συμβολή της στην αναθεώρηση του 2001 ήταν υψηλού επιπέδου όπως και όλη η μέριμνά της για τον σεβασμό του κράτους δικαίου στο ουσιαστικό και το δικονομικό Ποινικό Δίκαιο». Με απόφαση της κυβέρνησης, η κηδεία της θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.