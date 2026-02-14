Η μεγαλύτερη, πιο αιματηρή και καταστροφική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οδεύει προς άλλο ένα «μαύρο» ορόσημο, με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της ρωσικής πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, στο φόντο της διπλωματικής ασάφειας και της «ομίχλης του πολέμου».

Στο παρασκήνιο, η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών έως τον Ιούνιο, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει κλείσιμο των εξωτερικών «εκκρεμοτήτων» εν όψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα αν και ξεκαθάρισε ότι καμία συμφωνία δεν θα γίνει ερήμην του Κιέβου, και δη στο Εδαφικό.

Οι πιέσεις είναι ωστόσο ασφυκτικές. Συγκλίνουσες πληροφορίες των «Financial Times» και του πρακτορείου Reuters αναφέρουν διενέργεια προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος στην Ουκρανία εντός του Μαΐου για έγκριση της όποιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Τα «αγκάθια» παραμένουν. Ακόμα κι εάν υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να στηθούν κάλπες, το περίγραμμα του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου προβλέπει παραχώρηση του Ντονμπάς -ακόμα και περιοχών που δεν κατέχει σήμερα η Ρωσία – με αντάλλαγμα για το Κίεβο δυτικές μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Το δε Κρεμλίνο (που χθες ανακοίνωσε νέο γύρο τριμερών διαπραγματεύσεων στις 17-18/2 στη Γενεύη)απορρίπτει μονομερείς ρυθμίσεις ασφάλειας μεταξύ Κιέβου – Ουάσιγκτον – Βρυξελλών και επιμένει στον αποκλεισμό ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενόσω η προοπτική ταχείας ένταξής της στην ΕΕ προσκρούσει στο βέτο της Ουγγαρίας του φιλορώσου εθνικιστή Βίκτορ Ορμπαν. «Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος» σημείωσε με νόημα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται ανοιχτός μεν στις διαπραγματεύσεις, πλην όμως χωρίς να υποχωρεί στο ελάχιστο από τους στρατηγικούς στόχους της Μόσχας.

Στα πεδία των μαχών η εικόνα είναι αμείλικτη. Σε αποστολή στη Νοβομικολάιβκα της Νοτιοανατολικής Ουκρανίας, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, η «Wall Street Journal» περιγράφει ρωσικές δυνάμεις που «σφυροκοπούν τα μετόπισθεν με επιθέσεις drones», κόβοντας γραμμές ανεφοδιασμού των Ουκρανών. Η όλο και πιο αποτελεσματική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επισημαίνει, επιτρέπει στη Μόσχα μια αργόσυρτη προέλαση σε έναν πόλεμο φθοράς, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου.

Το Κίεβο καταγγέλλει ότι η Ρωσία πρακτικά εκμεταλλεύτηκε την ολιγοήμερη εκεχειρία που ζήτησε ο Τραμπ για τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας – για χάρη των διαπραγματεύσεων και εν μέσω δριμέος χειμώνα – προκειμένου να αναπληρώσει το απόθεμά της σε drones.

Η ρωσική στρατηγική, εξηγεί η «Wall Street Journal», εστιάζει σε πλήγματα μέσης εμβέλειας περίπου 20-80 χιλιομέτρων, με βασικούς στόχους χειριστές drones και τις γραμμές ανεφοδιασμού, πλήττοντας έτσι το «κέντρο βάρους» της ουκρανικής άμυνας. Αντιθέτως, η προσέγγιση του Κιέβου συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να επικεντρώνεται στην πρόκληση μέγιστων απωλειών στο ρωσικό πεζικό, όταν εισέρχεται στη «ζώνη εξόντωσης», περίπου 20 χλμ. από τη γραμμή επαφής.

Ωστόσο οι Ρώσοι «σπάνια επιτίθενται απευθείας σε ουκρανικές δυνάμεις πλέον», παρατηρεί το δημοσίευμα. Τα δε ουκρανικά πλήγματα στα μετόπισθεν κατά των Ρώσων είναι αποσπασματικά. Ενας από τους λόγους είναι η έλλειψη όπλων μεσαίου βεληνεκούς, για τα οποία το Κίεβο εξαρτάται από τη δυτική βοήθεια.