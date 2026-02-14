Ενα κουαρτέτο αριστουργημάτων των Κλοντ Μονέ, Πολ Σινιάκ, Εντγκαρ Ντεγκά και Φερνάν Λεζέ θα βγει στο σφυρί από τους Sotheby’s του Λονδίνου στις 4 Μαρτίου. Τα έργα αποτελούν μέρος της βραδινής δημοπρασίας Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης και έχουν συνολική ανώτατη εκτίμηση 32,6 εκατ. δολαρίων.

Κορυφαίο όλων θεωρείται «Το σπίτι του κηπουρού» (1884) του Μονέ. Πρόκειται για ένα έργο που ζωγραφίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης παραμονής του καλλιτέχνη στην ιταλική Ριβιέρα και αποτυπώνει τον διάσημο κήπο του συλλέκτη Φραντσέσκο Μορένο στην Μπορντιγκέρα. Θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό κομμάτι της δημοπρασίας, καθώς σπάνια εμφανίζονται στην αγορά έργα από το συγκεκριμένο ταξίδι του ζωγράφου στην Ιταλία, ενώ τα καλύτερα δείγματα αυτών βρίσκονται σε μουσειακές συλλογές, όπως εκείνες του Ορσέ, του Μητροπολιτικού της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Τεχνών του Σικάγο. Η εκτίμηση έχει οριστεί στα 11,5 εκατ. δολάρια.

Την κίνηση στο λιμάνι της Μασσαλίας, με τα πλοία, το νερό και την ανθρώπινη δραστηριότητα να αποδίδονται μέσα από μια πλούσια αρμονία χρωμάτων, θέλησε να αποτυπώσει στον καμβά του ο εκ των βασικών εκπροσώπων του νεοϊμπρεσιονισμού, Πολ Σινιάκ το 1934 στο έργο του «Μασσαλία, το Λιμάνι».

Το έργο θεωρείται η κορύφωση της μακράς ενασχόλησης του ζωγράφου με το θέμα της θάλασσας και του λιμανιού και αντικατοπτρίζει την καλλιτεχνική ώριμη περίοδό του, όταν η χρήση του χρώματος γίνεται πιο ελεύθερη αλλά και εκφραστική. Η εκτίμηση έχει οριστεί στα 8,17 εκατ. δολάρια όπως και στο αμέσως επόμενο που φέρει την υπογραφή του Λεζέ.

«Οι άνθρωποι στην πόλη» (1919) είναι ένα έργο που βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ κυβισμού και του πρώιμου μοντερνισμού. Ο Λεζέ απεικονίζει ανθρώπινες μορφές μέσα σε μία μοντέρνα, γεωμετρική πόλη, συχνά με λιτές, τυποποιημένες φιγούρες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση όπου τα ανθρώπινα σώματα λειτουργούν σχεδόν ως μηχανές μέσα στο αστικό περιβάλλον, ένδειξη του ενδιαφέροντος του καλλιτέχνη για την τεχνολογία και τη νέα αισθητική της μοντέρνας εποχής.

Το τέταρτο έργο είναι μια «Σκηνή μπαλέτου» του Ντεγκά που φιλοτεχνήθηκε περί το 1885 και εκτιμάται στα 4,7 εκατ. δολάρια. Το έργο εντάσσεται στη γενικότερη πρακτική του δημιουργού να αποτυπώνει στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των χορευτών με σχεδόν φωτογραφική διάθεση.

«Κάθε έργο είναι ένα κόσμημα. Διακρίνεται από εξαιρετική ποιότητα και ιδιαίτερη θέση στη μοντέρνα τέχνη. Αδιαμφισβήτητα ωστόσο κεντρικό ρόλο κατέχει το έργο του Μονέ καθώς η εμφάνισή του στην αγορά συμπίπτει με την εκατονταετηρίδα από τον θάνατο του ζωγράφου», επισημαίνει σε δήλωσή της στην εξειδικευμένη για θέματα τέχνης ιστοσελίδα ArtNews, η πρόεδρος των Sotheby’s για την Ευρώπη και για την Ιμπρεσιονιστική και Μοντέρνα Τέχνη, Ελενα Νιούμαν.

Στην ίδια δημοπρασία θα δημοπρατηθούν επίσης έργα των Ενβαρντ Μουνκ, Λούτσιο Φοντάνα και Ρενέ Μαγκρίτ.

Μια δημοπρασία για τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών

Χείρα βοηθείας στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες τείνει ο οίκος Sotheby’s μέσω της διοργάνωσης δημοπρασίας έργων, τα έσοδα της οποίας που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,5 εκατ. στερλίνες θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τις δράσεις του ιδρύματος. Ελ Ανατσούι (έργο του επάνω) και Σον Σκάλι, Γουίλιαμ Κέντριντζ και Γκέοργκ Μπάζελιτς, Τόνι Κραγκ και Τζεφ Κουνς είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες – επίτιμα ή τακτικά μέλη της Ακαδημίας – που έχουν προσφέρει έργα τους για τη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες: ορισμένα από τα έργα θα συνυπάρξουν με εκείνα που παρουσιάζονται στο κεντρικό θέμα της στήλης, στις 4 Μαρτίου, και τα υπόλοιπα την επόμενη.

Η Βασιλική Ακαδημία, που ιδρύθηκε το 1768, δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση και, συνεπώς, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις χορηγίες και στα έσοδα από τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα να εξετάζει την περικοπή θέσεων εργασίας καθώς αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα στη μετά την πανδημία εποχή.

Must για τους λάτρεις του Γκέρχαρντ Ρίχτερ

Στραμμένη την προσοχή τους στη δημοπρασία της 5ης Μαρτίου που θα πραγματοποιηθεί από τους Christie’s στο Λονδίνο έχουν οι συλλέκτες – λάτρεις του έργου ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή γερμανούς ζωγράφους, του Γκέρχαρντ Ρίχτερ, καθώς εκείνη τη βραδιά θα βγουν στο σφυρί δύο σημαντικά έργα του.

Το πρώτο, υπό τον τίτλο «Θυμωνιά (Αχυρώνας)» είναι ένα από τα μεγαλύτερα φωτο-ζωγραφικά τοπία του καλλιτέχνη, με την εκτίμηση να κινείται περί τα 8,2 εκατ. δολάρια.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1984 λίγο μετά τον γάμο του Ρίχτερ με τη δεύτερη σύζυγό του, Ιζα Γκέντσεν, και τη μετακόμισή του από το Ντίσελντορφ στην Κολωνία, όπου ίδρυσε νέο ατελιέ.

Ο καλλιτέχνης «έπαιζε με ιστορικά μοτίβα της τοπιογραφίας», από τον Κάσπαρ Νταβίντ Φρίντριχ έως τον Εντβαρντ Μουνκ και τον Κλοντ Μονέ, σύμφωνα με τους ειδικούς. Το δεύτερο έργο είναι «φρέσκο» στην αγορά.

Πρόκειται για μια αφηρημένη σύνθεση του 1991 από την εμβληματική σειρά «Αφηρημένη εικόνα» (φωτογραφία) με την εκτίμηση να κυμαίνεται μεταξύ 6,1 έως 8,83 εκατ. δολαρίων. Να σημειώσουμε ότι το ρεκόρ του καλλιτέχνη σε δημοπρασία ανέρχεται στα 46,35 εκατ. δολάρια, και πραγματοποιήθηκε το 2015, όπως και ότι το 2025 οι συνολικές πωλήσεις έργων του σε δημοπρασίες έφτασαν τα 68 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 62% σε σχέση με το 2024.