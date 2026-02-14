Το εντυπωσιακό, δημοφιλές Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς, ολοφώτεινο, υποδεχόταν το βράδυ της Τρίτης ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, μεγάλους συλλέκτες, γνωστούς επιχειρηματίες, για το preview της έκθεσης Αλέξη Ακριθάκη. Μια πολύ σημαντική έκθεση, ένα σπουδαίο γεγονός με τίτλο «Αλέξης Ακριθάκης – Μια γραμμή κύμα». Η Rolex, η παγκόσμια ωρολογοποιία και το εμβληματικό Μουσείο, έκλεισαν μια μεγάλη συμφωνία που αφορά σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα.

Η Rolex ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία της με το Μουσείο Μπενάκη, ως «Επίσημο Ρολόι του Μουσείου Μπενάκη». Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια προσήλωση της Rolex στις τέχνες και τον πολιτισμό.

Υποστηρίζοντας πολιτιστικούς οργανισμούς και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, η Rolex συνεργάζεται με φορείς που διαφυλάσσουν την πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Rolex Perpetual Arts Initiative, η Rolex υποστηρίζει την αριστεία σε επτά καλλιτεχνικούς τομείς: αρχιτεκτονική, κινηματογράφο, χορό, λογοτεχνία, μουσική, θέατρο και εικαστικές τέχνες.

Η συνεργασία με τη Rolex εντάσσει το Μουσείο Μπενάκη στο παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων πολιτιστικών οργανισμών που υποστηρίζονται από τον ελβετικό οίκο. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τη θέση του Μουσείου ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς πολιτισμού στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον ξεχωριστό ρόλο της Rolex ως σταθερού υποστηρικτή των τεχνών διεθνώς.

Με κοινό όραμα την ενίσχυση των τεχνών και του πολιτισμού, το Μουσείο Μπενάκη και η Rolex φιλοδοξούν να σφυρηλατήσουν μια μακρόχρονη σύμπραξη που θα ενισχύσει την πολιτιστική δημιουργία στην Ελλάδα και θα αναδείξει το έργο σημαντικών καλλιτεχνών σε διεθνές επίπεδο.