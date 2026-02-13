Οδεύοντας προς το ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ φαίνεται να έχει δύο πλεονεκτήματα σε σχέση με τον αντίπαλό της. Θα είναι – θεωρητικά πάντα – πιο φρέσκια καθώς δεν είχε παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει να διαχειριστεί απουσίες, σε αντίθεση με τον Ραζβάν Λουτσέσκου που έχασε και τον Πέλκα στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Ολα αυτά βέβαια όταν θα αρχίσει το παιχνίδι μπορεί να αποδειχτεί ότι δεν είχαν καμία σημασία. Γιατί απέναντί της η Ενωση θα βρει μία ομάδα η οποία έχει επτά νίκες στα δέκα ντέρμπι που έχει δώσει εφέτος εντός συνόρων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στα έξι μάλιστα από αυτά, δεν έχει δεχτεί γκολ. Το ένα ήταν με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον πρώτο γύρο. Ακόμη και με απουσίες ο ΠΑΟΚ δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με τον κόσμο στο πλευρό του είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Από την άλλη, οι Κιτρινόμαυροι γνωρίζουν πως θα πρέπει να βρεθούν σε πολύ καλό βράδυ για να πάρουν αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι. Και ο Νίκολιτς περιμένει από τα βαριά χαρτιά του να βγουν μπροστά και να κάνουν τη διαφορά. Με πρώτο και καλύτερο τον Πινέδα που είναι ο πλέον καταλυτικός παίκτης για την απόδοση όλης της ομάδας.

Με Μεϊτέ, Οζντόεφ και πλέον και τον Ζαφείρη η μεσαία γραμμή είναι το δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ και θα έχει ενδιαφέρον αν δούμε αν ο Νίκολιτς πάει με δίδυμο Πινέδα, Μαρίν ή θα επιστρατεύσει την τριάδα μιας και είναι διαθέσιμος ξανά και ο Περέιρα. Ο,τι κι αν αποφασίσει να κάνει πάντως, ο Πινέδα είναι αυτός που θα αποτελέσει τον ρυθμιστή και έχουμε δει ειδικά μέσα στο 2026 πως όλοι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ έχουν σε πρώτο πλάνο την εξουδετέρωσή του. Σε όσα ματς κατάφεραν να τον περιορίσουν, η εικόνα της Ενωσης δεν ήταν καλή ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Αν συμβεί το ίδιο και απέναντι στον ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να αποφύγει την ήττα η ομάδα του Νίκολιτς. Κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο πάντως ο μεξικανός χαφ κάνει παραδοσιακά καλά ματς ενώ έχει σημειώσει και δύο γκολ με ισάριθμες ασίστ. Από εκεί και πέρα, μεγάλο βάρος θα πέσει στο κέντρο της άμυνας. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου έλειπε ο Ρέλβας που είχε αποβληθεί με την Κηφισιά και η απουσία του κόστισε στην ΑΕΚ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Μουκουντί έπαιξε ανέτοιμος (αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού) δίπλα στον Βίντα για να μην παρθεί το ρίσκο με τον Χρυσόπουλο σε ένα τόσο δύσκολο ματς.

Ρέλβας και Μουκουντί θα είναι τώρα το δίδυμο στα στόπερ και θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον φορμαρισμένο Γιακουμάκη, αλλά κυρίως το συνδυαστικό ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ που δείχνει ικανό να διασπάσει κάθε άμυνα. Είναι δεδομένο πως θα δεχτούν πίεση και θα πρέπει να ανταποκριθούν χωρίς λάθη για να μην αφήσουν εκτεθειμένο τον Στρακόσα. Πολλά περιμένει σε αυτό το παιχνίδι ο Νίκολιτς και από τον Γιόβιτς. Ο σέρβος φορ επιστρέφει στη δράση μετά δύο εβδομάδες, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική εξέτισε την τιμωρία του και η απόδοσή του θα κρίνει πολλά για την έκβαση του ματς.

Είτε έχει δίπλα του τον Βάργκα είτε τον Ζίνι είτε ξεκινήσει μόνος στην κορυφή με κάποιον εκ των Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς από πίσω του. Εχει πολλές επιλογές ο Νίκολιτς και δύο προπονήσεις ακόμα για να αποφασίσει με τι σχέδιο θα κατεβάσει την ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι που έχει ίσως τη σημασία του επίσης είναι το ότι όποτε ο Γιόβιτς σκοράρει, η ΑΕΚ δεν χάνει. Εχει πετύχει γκολ σε δέκα ματς ως τώρα σε όλες τις διοργανώσεις και ο απολογισμός είναι εννιά νίκες και μία ισοπαλία. Το 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς όπου ισοφάρισε εκείνος με πέναλτι στο τέλος.

Στα ντέρμπι υπάρχουν βέβαια πάντα και οι αστάθμητοι παράγοντες. Ποιος θα περίμενε δηλαδή πέρσι ότι η ΑΕΚ θα έπαιρνε την πρόκριση στο ίδιο γήπεδο με γκολ του Οντουμπάτζο στην παράταση; Παρεμπιπτόντως, στο ρόστερ της Ενωσης δεν υπάρχει πλέον ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αντίστοιχου περσινού ματς που η ΑΕΚ είχε νικήσει με 2-1. Ο λόγος για τον Ερικ Λαμέλα που πέτυχε και τα δύο γκολ εκείνο το βράδυ και συνολικά είχε τέσσερα κόντρα στον ΠΑΟΚ μέσα σε μία σεζόν. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί άλλον πρωταγωνιστή αυτή τη φορά και στο ρόστερ της έχει ουκ ολίγους παίκτες που μπορούν να κρίνουν ένα ντέρμπι.