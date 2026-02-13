Αρνητικά προδιαγράφεται πως θα απαντήσει η Ελλάδα στην πρόσκληση Τραμπ προκειμένου να είναι παρούσα στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα μηνύματα που εξέπεμψε χθες σχετικά με το ζήτημα η ελληνική πλευρά μέσω κυβερνητικών αξιωματούχων. Πρώτος αναφέρθηκε στην πρόσκληση του αμερικανού προέδρου ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αφού επισήμανε τη σημασία του να βρίσκεται η Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων υπογραμμίζοντας το πολύ καλό επίπεδο σχέσεων με τις ΗΠΑ, στη συνέχεια τόνισε πως το περιεχόμενο της πρόσκλησης Τραμπ «δεν έχει αξιολογηθεί οριστικά».

Συντονισμός με τους Ευρωπαίους

«Είναι σημαντικό να έχουμε έναν συντονισμό και με τους ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι επίσης έχουν προσκληθεί» εξήγησε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, σημειώνοντας όμως ταυτόχρονα πως οριστική απάντηση για την παρουσία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον για το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπάρξει «τις επόμενες ώρες, ημέρες».

Τους έντονους προβληματισμούς της Αθήνας για την απόσταση που υφίσταται μεταξύ του σχετικού ψηφίσματος 2803 που και η χώρα μας υπερψήφισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το οποίο αφορούσε (και) την προσωρινή δικαιοδοσία του Συμβουλίου Ειρήνης αποκλειστικά και μόνο για τη Γάζα, είχε άλλωστε μεταφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης απευθείας στον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σε πρόσφατη (30/1) τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, όπου συζητήθηκε και το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας στο συγκεκριμένο όργανο, όπως και οι δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Με φόντο τη νέα πρόσκληση Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης (καθώς στην πρώτη που αφορούσε την ιδρυτική διακήρυξη του Συμβουλίου Ειρήνης Τραμπ στο Νταβός η Ελλάδα δεν παρέστη) ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τα προηγούμενα 24ωρα σειρά διαβουλεύσεων με εταίρους και συμμάχους ανταλλάσσοντας απόψεις με στόχο την αξιολόγηση της στάσης της χώρας και τη διερεύνηση κοινής θέσης ως προς το ζήτημα.

Κρίσιμος παράγοντας στην εξίσωση τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση αποτελεί και το γεγονός ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης υπό τον Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου συμπίπτει με τη διοργάνωση ενός μεγάλου διεθνούς συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ινδία, παρουσία του Ναρέντρα Μόντι, όπου, μεταξύ άλλων, είναι καλεσμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει ότι ακριβώς πριν από το Νέο Δελχί θα επισκεπτόταν και το Αμπου Ντάμπι. Ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως «αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία, δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό».

Επιπλέον, ο ίδιος επισήμανε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «δεν είναι στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού», ενώ επιφυλάχθηκε να επανέλθει σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, προϊδεάζοντας με αυτόν τον τρόπο πώς προτίθεται να κινηθεί επί του θέματος η Ελλάδα. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η απάντηση διά της διπλωματικής οδού που οφείλει η Αθήνα στην Ουάσιγκτον δεν μπορεί να δοθεί πέραν του Σαββατοκύριακου, ενώ τονίζεται πως δύσκολα αλλάζει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στην Ινδία, καθώς έχει «κλειδωμένες» πολύ σημαντικές συναντήσεις.

Σχετικά «πηγαδάκια» πάντως δημιουργήθηκαν χθες στο Βέλγιο κατά την άτυπη σύνοδο ηγετών της ΕΕ, την ώρα που ήδη Ιταλία, Πολωνία έχουν απαντήσει αρνητικά, η Βρετανία δεν δείχνει να βιάζεται να απαντήσει, η Ινδία δεν θα είναι επίσης παρούσα, καθώς ο Μόντι δεν σκοπεύει να αλλάξει τον δικό του προγραμματισμό για το Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ, και η ΕΕ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα στείλει εκπρόσωπο ο οποίος πιθανόν να εκφράσει το σύνολο των χωρών που έχουν προσκληθεί και τελικά δεν θα παραστούν, μεταφέροντας πιθανόν τη συμβιβαστική λύση Μητσοτάκη για συμμετοχή μόνο στον βαθμό που αφορά ό,τι ψηφίστηκε στον ΟΗΕ, όπερ σημαίνει για περιορισμένο χρόνο και μόνο για τη Γάζα.

«Οχι» από Νετανιάχου

Αργά χθες, την παρουσία του στην επικείμενη πρώτη συνεδρίαση του Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ ακύρωσε και ο Νετανιάχου, όπως έγινε γνωστό μέσω επίσημης ενημέρωσης από το γραφείο του.