Οι κόκκινες καρδιές, λαμπερές, αστραφτερές, γιορτινές, πρωταγωνιστούν στις βιτρίνες δημοφιλέστατης αλυσίδας καλλυντικών. Οι κόκκινες καρδιές προς τιμήν της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου ήταν το εντυπωσιακό, «φλογερό» σκηνικό στην εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» του λαοφιλούς Λάκη Λαζόπουλου, St. Valentine’s παντού λοιπόν!

Το «άρωμα» μιας διασκεδαστικής, πολύ εμπορικής γιορτής είναι η αλήθεια. Μιας γιορτής αφιερωμένης στους ερωτευμένους που βρίσκουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, κυρίως όμως να καταναλώσουν.

Ετσι κι αλλιώς σε αυτή τη γιορτή μπορείς να αγοράσεις τα πάντα. Τα σοκολατάκια του «Αριστοκρατικόν» σε βελούδινες καρδιές ή κομψά κουτιά από σατέν και δέρμα, κόκκινα γαλλικά κρασιά σε κασετίνες ή μπιζού αληθινά με ρουμπίνια από καλά κοσμηματοπωλεία. Ολα αυτά στοιχίζουν αρκετά χρήματα.

Οι οικονομικές όμως λύσεις είναι καλύτερες και πιο ευφάνταστες. Τρυφεροί, κόκκινοι γούνινοι αρκούδοι, γούνινες ή σατέν καρδιές και λουλούδια, πολλά λουλούδια. Τα κόκκινα τριαντάφυλλα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα ακριβά baccarat (πολλές φορές σε κουτιά με στρας στα φύλλα τους) και τα «απλά» πάντα υπέροχα. Ακόμα και τα μικρά παιδιά σπεύδουν να αγοράσουν μολύβια, κασετίνες, τετράδια με καρδιές.

Γιορτάστε λοιπόν αύριο το St. Valentine’s όπως εσείς θέλετε. Οι κυρίες και δεσποινίδες μην ξεχάσουν τα κόκκινα κραγιόν. Προτιμήστε το always classic κόκκινο της Chanel ή της μοναδικής, σε ευφάνταστες χρυσοκέντητες συσκευασίες, Guerlain.

Ενας πίνακας του μεγάλου της pop art Robert Indiana είναι πάντα θαυμάσιο να τον κοιτάζεις όπως και τα «χείλη» του Αντι Γουόρχολ. Βγείτε έξω από το σπίτι, κάντε βόλτες, δείτε πράγματα, επισκεφθείτε χώρους για κάποια γεγονότα που αξίζουν πραγματικά.