Μπορεί ο πληθωρισμός να «έτρεξε» με ρυθμό 2,5% τον Ιανουάριο από 2,6% που ήταν τον Δεκέμβριο, αλλά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν την ακρίβεια που επιμένει στα ράφια των σουπερμάρκετ και πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και κυρίως τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να «βγάλουν τον μήνα».

Στα είδη διατροφής, το μοσχάρι κάνει ράλι, με την τιμή του να εκτοξεύεται κατά 25,4% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025. Ακολουθούν οι σοκολάτες που αυξήθηκαν κατά 20,3% και ο καφές κατά 17,7% καθιστώντας τις μικρές καθημερινές απολαύσεις σε είδη πολυτελείας.

Σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται στα φρούτα (+11,8%), στα αμνοερίφια (+8,5%) και στα γαλακτοκομικά και αβγά (+4,7%). Ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής όπως το ψωμί και τα προϊόντα αρτοποιίας οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ τα ψάρια ακρίβυναν κατά 4,1%.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,8% λόγω των χειμερινών εκπτώσεων. Ωστόσο πολλά τρόφιμα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Τα νωπά λαχανικά ανατιμήθηκαν κατά 8,2% μέσα σε μόλις έναν μήνα, ενώ τα ψάρια αυξήθηκαν κατά 4,5%. Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται στο αρνί και το κατσίκι (-2,3%) και στο γιαούρτι (-2,3%) μετά την εορταστική περίοδο.

Τον περασμένο μήνα, τα ενοίκια κατοικιών κατέγραψαν ετήσια αύξηση 8,7%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 15,9%, τα ασφάλιστρα υγείας κατά 7,0% και η εστίαση (εστιατόρια, καφέ) κατά 6,8%, δείχνοντας ότι ο πληθωρισμός έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και προϊόντα που λειτούργησαν ως ανάχωμα στον πληθωρισμό. Η πιο σημαντική εξέλιξη αφορά το ελαιόλαδο, το οποίο ύστερα από μια περίοδο εκρηκτικών αυξήσεων κατέγραψε μείωση τιμής κατά 30,6% σε ετήσια βάση. Σημαντική αποκλιμάκωση παρατηρήθηκε και στον τομέα της ενέργειας, με το φυσικό αέριο να μειώνεται κατά 25,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 9,5% και τα καύσιμα κίνησης κατά 5,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,5% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών κατά:

4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αβγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), γλυκά κουταλιού – μαρμελάδες – μέλι, σοκολάτες, προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αλλαντικά, ελαιόλαδο, αλάτι – σάλτσες – καρυκεύματα.

2,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

8,0% στην ομάδα Ενδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

2,1% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

0,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

2,0% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία – ταχυφαγεία – κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία – μοτέλ – πανδοχεία.

1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

