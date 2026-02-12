Δημοφιλή
- 1
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Στα χρόνια της κρίσης αμοιβόμουν με 200 ευρώ για να αντιμετωπίσω την επιβίωση»
- 2
Στο φως άγνωστη έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπλοκή οκτώ κυβερνητικών στελεχών - Ανάμεσα τους και τρεις βουλευτές
- 3
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Ξέφρενος χορός σε Ερμού και Κοτζιά, τι είναι το έθιμο των Κ
- 4
Έφαγε «καβούρι - διάβολο» on camera και πέθανεραγική κατάληξη για γνωστή food blogger
- 5
Ο δρόμος που επιπλέει: Τα 8 χιλιόμετρα πάνω στη θάλασσα που οδηγούν στην Κορωνησία (video drone)
- 6
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει μικρές… εκπλήξεις στα ΑΤΜ
- 7
Δεν είναι μόνο για το φαγητό! Τι πραγματικά συμβολίζει η Τσικνοπέμπτη
- 8
Αλκυονίδες: Το 'παν τα Μερομήνια, τις εξαφάνισε η La Niña - Έρχεται ένας μήνας ισχυρού ψύχους
- 9
Ο Αρκάς «τσικνίζει» με χιούμορ: Το νέο σκίτσο για την Τσικνοπέμπτη
- 10
Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας - Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία και η δωρεά 3.745 αρχαίων νομισμάτων
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Έρευνα της αστυνομίας στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ
Η νορβηγική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στις κατοικίες του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του πρώην πρωθυπουργού. Ο Γιάγκλαντ θεωρείται ύποπτος για διακεκριμένη διαφθορά στο πλαίσιο των επαφών του με τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα […]
Νέα ακατανόητη φράση από τον Τραμπ σε ομιλία του – Ανησυχία για την υγεία του (video)
Απορίες και ανησυχία για την υγεία του προκάλεσε η πρόσφατη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όταν για λίγα δευτερόλεπτα φάνηκε να έχει δυσκολία στην ομιλία του στο Λευκό Οίκο. Οι αντίπαλοι του 79χρονου Ρεπουμπλικάνου δεν έχασαν την ευκαιρία να χλευάσουν όσα καταγράφηκαν από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Το περιστατικό […]
FT: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν – Αφορά υπόθεση πώλησης ακινήτων
Έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πώληση ακινήτων έκανε η αστυνομία του Βελγίου, αναφέρουν οι Financial Times. Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και το τμήμα προϋπολογισμού. Η έρευνα […]
Σερ Τζιμ Ράτκλιφ: Ζητά συγγνώμη για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε, επιμένει στην κριτική για τη μετανάστευση
Ο Τζιμ Ράτκλιφ ζήτησε σήμερα συγγνώμη από όσους προσβλήθηκαν όταν δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε «αποικιστεί από μετανάστες», αλλά ο δισεκατομμυριούχος επέμεινε ότι ήταν σημαντικό να θέσει το ζήτημα. Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «λυπάται που η επιλογή των λέξεων του προσέβαλε ορισμένα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την […]
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Χρίζει» διάδοχο την κόρη του – Σενάρια και έντονο παρασκήνιο στη Βόρεια Κορέα
Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει ήδη επιλέξει ως διάδοχό του τη 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Ε. Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας σε βουλευτές την Πέμπτη (12/02/2026), ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φαίνεται να προετοιμάζει την κόρη του […]