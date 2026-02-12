Αποτιμώντας τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Αγκυρα, το θετικό πρόσημο είναι δεδομένο. Οι θέσεις της δικής μας πλευράς επαναλήφθηκαν και διατυπώθηκαν προσεκτικά από τον έλληνα Πρωθυπουργό και ακόμη πιο προωθητικά και βέβαια σωστά ζητήθηκε η άρση του απαράδεκτου casus belli.

Ταυτόχρονα το κλίμα ήταν καλό και η τουρκική πλευρά επίσης έκανε μισό, έστω, σταθερό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός εδάφους απ’ όπου θα μπορούσε να εκκινηθεί η επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς που έχουμε ως χώρες.

Από την προσεκτική ανάγνωση της διπλωματικής γλώσσας των δύο ηγετών, Μητσοτάκη και Ερντογάν, αποτυπώθηκε το ευμενές κλίμα και η ειλικρινής διαβούλευση που δομήθηκε για μία ακόμη φορά στις σταθερές θέσεις της Ελλάδας.

Η χθεσινή ημέρα αφήνει επιπροσθέτως τον χώρο και τον τρόπο για προσδοκίες στις περιπλεγμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν επιχειρούσε κάποιος μια σύνοψη της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, θα μπορούσε να την περιγράψει ως διπλωματική στιγμή που πήγε ένα μικρό βήμα παρακάτω τη δύσκολη διμερή εξίσωση. Προηγήθηκε και μια θετικά ατζέντα και μια δέσμη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά κυρίως μια ορθή προσήλωση της ελληνικής πλευράς στο Διεθνές Δίκαιο, χωρίς αυτό να είναι ανασχετικό ενός πλαισίου λειτουργίας και αλληλοκατανόησης με τη γείτονα.