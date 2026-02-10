Η αλήθεια είναι πως τα σημερινά του ερυθρόλευκα γενέθλια θα ήθελε να ήταν αλλιώς. Να συνδυαζόταν η συμπλήρωση δύο χρόνων στον πάγκο του Ολυμπιακού με τον… αέρα στα πανιά που πάντα προσφέρει μια νίκη σε ντέρμπι Αιωνίων. Η εικόνα της ομάδας του στο τετ α τετ της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, όμως, δεν δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Και τα υπόλοιπα θύμισαν τον κλασικό νόμο του Μέρφι: «Αν μπορεί κάτι να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά».

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάναμε. Από την ώρα που δεχτήκαμε το γκολ ήταν σαν να σταματήσαμε να παίζουμε» έλεγε χθες το πρωί – ο – περί ου ο λόγος – Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος που σαν σήμερα, 10 Φλεβάρη του 2024 βρέθηκε Σάββατο απόγευμα στο άδειο Καραϊσκάκη για να δει για πρώτη φορά τη νέα του ομάδα σε εκείνο το 4-0 «κεκλεισμένων» με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Και από εκεί είναι που ξεκίνησαν όλα σε αυτή την ονειρική διετία που κατέκτησε άλλος κανείς προκάτοχός του. Το Conference League του 2024. Το τρεμπλ του 2025. Την επιστροφή της ομάδας έπειτα από πέντε χρόνια στο κυρίως μενού του Champions League και έπειτα από δώδεκα χρόνια στα νοκάουτ της κορυφαίας διοργάνωσης.

Πώς…

Ηρθε για δύο-τρεις μήνες (ως το τέλος της σεζόν) στην πρώτη του απόπειρα μακριά από τη χώρα του. Συμπλήρωσε δύο χρόνια και έχει υπογράψει μια ακόμη επέκταση συμβολαίου ως το καλοκαίρι του 2027 έχοντας ήδη κερδίσει μια λίστα στους σημαντικότερους προπονητές της ιστορίας του ερυθρόλευκου κλαμπ. Πίσω στα χθεσινά του Ρέντη όμως: Ο 65χρονος δεν ήταν θυμωμένος ανοίγοντας τη σχετική συζήτηση στους παίκτες του για το ντέρμπι της Κυριακής. Περισσότερο απορημένος έμοιαζε για το πώς μια ομάδα που κερδίζει το πρώτο της κόρνερ στα σαράντα δευτερόλεπτα, εκτελεί την πρώτη τελική στα ενενήντα δευτερόλεπτα και ρίχνει… άγκυρα στην αντίπαλη περιοχή με τέσσερις διαφορετικές παρουσίες στο πρώτο πεντάλεπτο, ξαφνικά ρίχνει… μαύρο. Πώς ένα γκολ που προήλθε από πλάγιο άουτ και μια σειρά από «καραμπόλες» (κέρδισαν τρεις – τέσσερις κόντρες οι Πράσινοι είναι αλήθεια) άλλαξε έτσι το σενάριο του ντέρμπι, μόλις στο 7΄.

Επρεπε…

«Ηταν ένα γκολ από δικό μας λάθος. Μια μπαλιά προς τα πίσω. Αυτό όμως μας άλλαξε. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Μας έκανε νευρικούς και ουσιαστικά ακίνδυνους» ανέφερε και προφανώς είχε δίκιο παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε το ντέρμπι με 15 τελικές, 70% κατοχή μπάλας και 1.76 XG (expected goals). Ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι σε ολόκληρη τη διαδρομή του ντέρμπι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να αλλάξουν την ιστορία της βραδιάς και τη σπατάλησαν. Η φάση του 79΄ με τον Ντανιέλ Ποντένσε να σερβίρει και τον Ζέλσον Μαρτίνς να χάνει το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του. Επρεπε απλά να σπρώξει την μπάλα στα άδεια δίχτυα, «κατάφερε» όμως να τη στείλει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πλασάροντας είκοσι εκατοστά από την τελική γραμμή!

Εχασε τις μονομαχίες

Τι θα είχε συμβεί αν; Προφανώς δεν το γνωρίζει κανείς. Αλλωστε αμέσως μετά την ευκαιρία του Ζέλσον ο Παναθηναϊκός είχε μια σπουδαία φάση με τον Παύλο Παντελίδη. Η ουσία είναι ότι ο τρόπος που ο Ολυμπιακός έπαιξε το ματς τον άφησε με άδεια χέρια. Και αναπόφευκτα τον έριξε ξανά από την κορυφή της Super League. Και ο τρόπος δεν είναι μόνο οι ευκαιρίες. Είναι το καθαρό μυαλό. Η αποφασιστικότητα. Η επιβολή. Με την ευκαιρία; Εχει ενδιαφέρον η στατιστική που αφορά στις «μονομαχίες» του ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έχασε τις εναέριες (21/47), έχασε και το σύνολό τους (65/132) σε μια παρτίδα μέσα στο Καραϊσκάκη. Είχε τα μισά κλεψίματα από τον αντίπαλό του (8-16), λιγότερες επανακτήσεις της μπάλας (50-52). Χαμένος σε όλα εκείνα τα «μικρά» που δημιουργούν μεγάλους κερδισμένους στα ντέρμπι.

4ος στα ντέρμπι

Και κάπως έτσι; Σε αυτά τα ματς των «έξι βαθμών» της κανονικής διάρκειας ο Ολυμπιακός που πέρσι σάρωσε στα ντέρμπι είναι τέταρτος στους τέσσερις. Πέντε βαθμοί (νίκη εντός με ΑΕΚ, ισοπαλίες εκτός με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ) σε πέντε ματς (ήττες από ΠΑΟΚ εκτός και Παναθηναϊκό εντός). Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του έφτασε την ΑΕΚ στους 7, ο ΠΑΟΚ έχει 9. Και όλα αυτά με μοναδικά ντέρμπι ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ της Κυριακής (15/2) και το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/3). Ολα αυτά σε μια συγκυρία που έπειτα από τα αποτελέσματα της Κυριακής ο Παναθηναϊκός πλησίασε τον Λεβαδειακό στο -6 με ματς λιγότερο. Τον Λεβαδειακό που το Σάββατο (14/2) υποδέχεται τον Ολυμπιακό!

«Εμείς φταίμε…»

Και ενώ προφανώς στον λογαριασμό προστίθεται η ήττα Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο που απέκλεισε τους Πειραιώτες από τον θεσμό, έχει σημασία το γεγονός ότι στη χθεσινή κουβέντα του Ρέντη συμμετείχαν και οι ποδοσφαιριστές αποδεχόμενοι πως εκείνοι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της Κυριακής.

Είναι δεδομένη η κούραση απο τα συνεχόμενα ματς – το προχθεσινό ήταν το έκτο σε είκοσι βράδια –, κανείς όμως δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία. «Εμείς φταίμε, εμείς θα το αλλάξουμε» ήταν η κεντρική ιδέα όσων τοποθετήθηκαν χθες. Και μένει να φανεί στην πράξη. Εχει δρόμο το πρωτάθλημα. Και έχει και μια σειρά από ντέρμπι στο φινάλε του, στα play offs του τίτλου. Προφανώς τα σημαντικότερα είναι μπροστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο πρωταθλητισμός επιτρέπει να ξοδεύεις ευκαιρίες. Και η προχθεσινή ήταν μια τέτοια περίσταση. Ενα ματς που θα κρατούσε τον Ολυμπιακό πρώτο και θα κρατούσε μακριά από την τετράδα τον αιώνιο αντίπαλό του.

Ανήφορος

Σήμερα οι Ερυθρόλευκοι έχουν ρεπό. Και μια κανονική εβδομάδα έπειτα από καιρό δίχως εμβόλιμη αναμέτρηση. Το Σάββατο στη Λιβαδειά (14/2) είναι η επόμενη αποστολή. Και από εκεί ανοίγει και ο επόμενος κύκλος με συνεχόμενα παιχνίδια: Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/2 εντός), Παναιτωλικός (21/2 εντός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/2 εκτός), Πανσερραϊκός (1/3 εκτός) λέει το καλεντάρι. Ακριβώς πέντε παιχνίδια σε δεκαέξι βράδια για το πρωτάθλημα και το Champions League.