Τα περισσότερα ονόματα που ανακοίνωσε χθες ο Κώστας Σκανδαλίδης ως τον πρώτο, βασικό κορμό της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστά, όμως αποτελούν μια κρίσιμη μαγιά σε οργανωτικό επίπεδο – πρόκειται για 44 πρόσωπα που δέχτηκαν να ενταχθούν στην προσπάθεια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε – όπως είπε ο Κώστας Τσουκαλάς – «η παράταξη να επανέλθει στα πραγματικά της όρια».

Η λογική της «πράσινης» διεύρυνσης είναι σχετικά απλή, καθώς τα επιτελικά στελέχη του κόμματος εκτιμούν πως αυτή είναι η στιγμή το ΠΑΣΟΚ να επεκτείνει την απήχησή του στα δυνητικά του όρια, από την Αριστερά έως το φιλελεύθερο Κέντρο.

Στην πρώτη λίστα των ονομάτων συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, όπως ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας Σταμάτης Αλαχιώτης και ο πρώην πρύτανης του ΔΠΘ, Κώστας Ρέμελης, ο γιατρός Αντώνης Δριβελέγκας, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο Γιάννης Καλογήρου, ο Βασίλης Λογοθέτης, ο Στέλιος Περράκης, ο Λευτέρης Τσιρίδης και ο Μανώλης Φραγκούλης. Μαζί, στελέχη, πρώην βουλευτές, πρώην υφυπουργοί και υπουργοί που είτε είχαν μετακομίσει στον ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουν είτε είχαν αποτραβηχτεί και επανενεργοποιούνται για να βοηθήσουν στην προσπάθεια – ανάμεσά τους, ο Αλέκος Βούλγαρης, η Γεωργία Γεννιά, ο Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος, η Ροδούλα Ζήση, η Μαρία Θεοχάρη, η Ελένη Τσιαούση, ο Γιάννης Τσακλίδης, ο Γιάννης Καραγιάννης, ο Κώστας Καραχάλιος, ο Χρήστος Σμυρλής, ο Λευτέρης Τζιόλας, ο Φώτης Χατζημιχάλης, ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και ο Γιάννης Πανούσης, καθώς επίσης η Ζωή Καρκούλια, ο Νίκος Μαδεμλής, ο Γιώργος Σακελλίων, ο Αντώνης Μαρκούλης και ο Αγης Τάτσης.

Επανενεργοποιούνται επίσης αυτοδιοικητικοί όπως η Μαρία Ανδρούτσου και ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ, ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο πρώην γ.γ. Νέας Γενιάς Πέτρος Σφηκάκης, οι Λάζαρος Λαζαρίδης, Κώστας Λαμνάτος, Κώστας Μαμέλης, Δημοσθένης Ντάγκας, Νίκος Οικονόμου, Μιχάλης Οργανός, Σπύρος Παλαιογιάννης, Γιώργος Παπαμάρκου και Θεοφάνης Σταθόπουλος, ενώ στην Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης βρίσκονται επίσης ένα πρώην μέλος ΚΣ της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Τζούλιαν Χάτζιου και η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης και κεντρικά στελέχη του κόμματος – εκτός από τον επικεφαλής Κώστα Σκανδαλίδη, ο Βαγγέλης Αργύρης ως εκπρόσωπος των πρώην βουλευτών και των παλιών στελεχών, ο Θόδωρος Μαργαρίτης και ο Γεράσιμος Γεωργάτος από την τάση της Ανανεωτικής Αριστεράς, ο Απόστολος Πόντας από την τάση της ΕΔΕΜ, ο Ρούλης Εδιαρόγλου και ο Κώστας Χλωμούδης από τις Κινήσεις Πολιτών στη Βόρεια και τη Νότια Ελλάδα. Ο Δημήτρης Κατσικάρης ως εκπρόσωπος για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ο Σίμος Δανιηλίδης για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Γιώργος Τσούμας για τη νεολαία, η Σούλα Μερεντίτη για τις γυναικείες οργανώσεις, ο Γιώργος Καββαθάς για τα επιμελητήρια και ο Γιώργος Μότσιος για τους συνδικαλιστές.

Από όλες τις εσωκομματικές πλευρές

Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες (ή όσοι εξ αυτών φλέρταραν με την επιστροφή τους το προηγούμενο διάστημα) δεν έχουν στηρίξει αποκλειστικά το προεδρικό στρατόπεδο – κάποιοι εκσυγχρονιστές στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές τάχθηκαν στο πλευρό της Αννας Διαμαντοπούλου, άλλοι, πρώην τσοχατζοπουλικοί και παπαναδρεϊκοί, στήριξαν τον Παύλο Γερουλάνο ή βρέθηκαν στο ευρύτερο στρατόπεδο που στήριξε τον Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με τον Σκανδαλίδη, αυτή είναι η αρχή της προσπάθειας, καθώς το επόμενο διάστημα η Επιτροπή που συγκροτήθηκε κεντρικά αναμένεται να οργανώσει αντίστοιχες τοπικές Επιτροπές Συμπαράταξης και Διεύρυνσης στις 13 περιφέρειες της χώρας. «Η διεύρυνση του χώρου που εκφράζει το Κίνημα δεν θα γίνει με στενά κομματικούς όρους ούτε υποτάσσεται σε τοπικούς συσχετισμούς και επιδιώξεις. Δεν σχετίζεται με υποχρεωτική κομματική ένταξη, ούτε συνδέεται με βουλευτική υποψηφιότητα», ανέφερε ο πρώην υπουργός, εξηγώντας πως κανείς εκ της Επιτροπής δεν μπαίνει αυτόματα σε κανένα ψηφοδέλτιο, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι οποίοι ακούγεται πως θα ενταχθούν σε επόμενο χρόνο στο κόμμα, όπως η Νίνα Κασιμάτη, ο Βαγγέλης Αποστολάκης και ο Νικόλας Φαραντούρης. Ξεκαθαρίζοντας πως αυτή η πρόσκληση, αν και όταν έρθει, θα γίνει κεντρικά από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη – όπως όλα δείχνουν, πολύ πιθανό να έχει τη μορφή καλέσματος για συμμετοχή στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, στα τέλη του Μαρτίου.