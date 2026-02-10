«Σημαντικές δυνατότητες» για την αύξηση των πραγματικών μισθών βλέπει ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του (ΕΡΤ News Radio), υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές στην παραγωγικότητα και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα έρθει με κάποια χρονοκαθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίστηκε επιφυλακτικός μέχρι αυτή να καθαρογραφεί και εξέφρασε την πίστη του ότι «έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας». Λιγότερο ανήσυχος φάνηκε ο επικεφαλής της ΤτΕ για τη ρύθμιση της κυβέρνησης για το ελβετικό φράγκο.

Επιπλέον, αναγνώρισε ότι το 2025 επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά το παραγωγικό της μοντέλο και έχει γίνει πολύ πιο εξωστρεφής σε σχέση με το τι ήταν πριν από την κρίση. Ομως, όπως είπε χαρακτηριστικά, «το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού».