«Σημαντικές δυνατότητες» για την αύξηση των πραγματικών μισθών βλέπει ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του (ΕΡΤ News Radio), υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές στην παραγωγικότητα και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα έρθει με κάποια χρονοκαθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίστηκε επιφυλακτικός μέχρι αυτή να καθαρογραφεί και εξέφρασε την πίστη του ότι «έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας». Λιγότερο ανήσυχος φάνηκε ο επικεφαλής της ΤτΕ για τη ρύθμιση της κυβέρνησης για το ελβετικό φράγκο.

Επιπλέον, αναγνώρισε ότι το 2025 επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά το παραγωγικό της μοντέλο και έχει γίνει πολύ πιο εξωστρεφής σε σχέση με το τι ήταν πριν από την κρίση. Ομως, όπως είπε χαρακτηριστικά, «το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού».

«Φανταστικό ατύχημα»

Ως ένα «φανταστικό ατύχημα» χαρακτήρισε την εμπλοκή της UniCredit στην Alpha Bank ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας Αντρέα Ορτσέλ. Υπογράμμισε ότι το επίπεδο συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των δύο τραπεζών είναι εξαιρετικό και τόνισε ότι δεν πρόκειται να διαταράξει αυτή τη σχέση με οποιονδήποτε τρόπο. «Οτιδήποτε κάνουμε θα γίνει μόνο αν και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι υπάρχει χώρος να δημιουργηθεί περισσότερη και ισχυρότερη αξία», ανέφερε σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης μεγαλύτερου ποσοστού στην Alpha Bank, που θα μπορούσε να φτάσει ως και το 100%. «Προφανώς υπάρχει κάτι παραπάνω που θα μπορούσε να δώσει μόνο μια συγχώνευση, όμως δεν είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε, γιατί θα διατάρασσε τη σημερινή συνθήκη. Για την ώρα, [η συνεργασία] μένει ως έχει», πρόσθεσε. Τέλος, ο Ορτσέλ σημείωσε ότι η Alpha Bank παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια.

Εξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης

Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό έχει εισαγάγει τη Φοίβη, ένα εργαλείο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον έντυπο λογαριασμό.

Η Φοίβη παρέχει στοχευμένες πληροφορίες για τον λογαριασμό και, μέσα από την επεξήγηση των βασικών στοιχείων του, διευκολύνει την κατανόηση των χρεώσεων και της κατανάλωσης, μετατρέποντας τον έντυπο λογαριασμό σε ένα πιο λειτουργικό και φιλικό σημείο ψηφιακής επικοινωνίας. Παράλληλα, το myΔΕΗ συνεχίζει να αποτελεί το βασικό ψηφιακό σημείο επαφής των πελατών.

Μέσα από την πλατφόρμα και τις εφαρμογές του, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις παροχές τους, να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους, να λαμβάνουν προνόμια και προσφορές, καθώς επίσης να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες. Στο ίδιο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών εντάσσεται και το ΔΕΗ myEnergy Coach, ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας της ΔΕΗ, που αξιοποιεί δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό.

Καμπάνες €1,05 εκατ. σε 5 σουπερμάρκετ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε πέντε εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την τήρηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.

Τα πρόστιμα αφορούν τις εταιρείες Lidl ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (670.925 ευρώ), NESTLE ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ (144.700 ευρώ), ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ (109.900 ευρώ), ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ (72.370 ευρώ) και FLORA FOOD GREECE Μον. ΕΠΕ (52.870 ευρώ) για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε συνολικά 65 κωδικούς προϊόντων. Η ΔΙΜΕΑ πραγματοποίησε ελέγχους σε 3.168 κωδικούς προϊόντων για τις χρονικές περιόδους από το 2023 έως και το 2025, με αναφορά στο περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Δασμός ή υποτίμηση;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να εξετάσει είτε πρωτοφανή καθολικό δασμό 30% στα κινεζικά προϊόντα είτε υποτίμηση του ευρώ κατά 30% έναντι του γουάν για να αντιμετωπίσει πλημμύρα φθηνών εισαγωγών από την Κίνα, ανέφερε έκθεση στρατηγικής της γαλλικής κυβέρνησης.

Η έκθεση προετοιμάστηκε από την Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, το συμβουλευτικό όργανο της γαλλικής κυβέρνησης που αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό και καθοδηγεί τη μακροπρόθεσμη δημόσια πολιτική. Η ανάλυση διαπίστωσε ότι τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των εργαλειομηχανών, των χημικών προϊόντων και των μπαταριών, βρίσκονται τώρα υπό άμεση απειλή, με το ένα τέταρτο των γαλλικών εξαγωγών και τα δύο τρίτα της γερμανικής παραγωγής να εκτίθενται στον κινεζικό ανταγωνισμό.

Ο ανταγωνισμός αυξάνεται από κινεζικά προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και από διατηρήσιμα κινεζικά πλεονεκτήματα κόστους της τάξης του 30% έως 40%, σύμφωνα με διαβουλεύσεις με ευρωπαίους κατασκευαστές.