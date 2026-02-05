Μόλις για 18 ημέρες αρκεί ο μισθός για τα 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα και να μεταβάλλει την καθημερινότητα και την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών. Περισσότεροι από τους μισούς, το 54%, δηλώνουν ότι αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν βασικές ανάγκες, ενώ το 12,1% δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στα απολύτως αναγκαία.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το 2025 – την 14η κατά σειρά – η οποία αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Η εικόνα που προκύπτει είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η οικονομική ανασφάλεια εντείνεται χρόνο με τον χρόνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 55,7% των νοικοκυριών δυσκολεύεται ή αδυνατεί να καλύψει ένα έκτακτο έξοδο ύψους 500 ευρώ. Παράλληλα, σχεδόν 1 στα 2 εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ανισότητες και καθημερινές στερήσεις

Το γεγονός ότι τα χρήματα δεν επαρκούν για να καλυφθεί ο μήνας οδηγεί πάνω από τα μισά νοικοκυριά σε περικοπές, ενώ η δυνατότητα αποταμίευσης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι ανισότητες παραμένουν έντονες, με τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Την τελευταία χρονιά, το 65,5% των νοικοκυριών δαπάνησε περισσότερα για λογαριασμούς, το 65,2% για τρόφιμα, ενώ το 39,3% περιόρισε τις εξόδους ψυχαγωγίας. Παράλληλα, το 35,2% μείωσε τις δαπάνες για ένδυση και υπόδηση, το 36,4% καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει ιατρικά έξοδα, το 23,2% δυσκολεύεται με την πληρωμή του ρεύματος και το 20,2% με τα έξοδα θέρμανσης.

Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων τα επηρέασαν σημαντικά, ενώ το 87,5% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η αποταμίευση παραμένει άπιαστο όνειρο

Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, η αποταμίευση αποτελεί πλέον μακρινό στόχο για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Το 83,5% δηλώνει ότι δεν καταφέρνει να αποταμιεύσει, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 81,6% του 2024.

Η αδυναμία αυτή είναι σχεδόν καθολική στα χαμηλά εισοδήματα, έως 18.000 ευρώ ετησίως, αλλά επεκτείνεται πλέον και στα μεσαία και ανώτερα μεσαία στρώματα, με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.