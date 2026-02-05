Μόλις για 18 ημέρες αρκεί ο μισθός για τα 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα και να μεταβάλλει την καθημερινότητα και την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών. Περισσότεροι από τους μισούς, το 54%, δηλώνουν ότι αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν βασικές ανάγκες, ενώ το 12,1% δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στα απολύτως αναγκαία.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το 2025 – την 14η κατά σειρά – η οποία αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Η εικόνα που προκύπτει είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η οικονομική ανασφάλεια εντείνεται χρόνο με τον χρόνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 55,7% των νοικοκυριών δυσκολεύεται ή αδυνατεί να καλύψει ένα έκτακτο έξοδο ύψους 500 ευρώ. Παράλληλα, σχεδόν 1 στα 2 εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ανισότητες και καθημερινές στερήσεις

Το γεγονός ότι τα χρήματα δεν επαρκούν για να καλυφθεί ο μήνας οδηγεί πάνω από τα μισά νοικοκυριά σε περικοπές, ενώ η δυνατότητα αποταμίευσης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι ανισότητες παραμένουν έντονες, με τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Την τελευταία χρονιά, το 65,5% των νοικοκυριών δαπάνησε περισσότερα για λογαριασμούς, το 65,2% για τρόφιμα, ενώ το 39,3% περιόρισε τις εξόδους ψυχαγωγίας. Παράλληλα, το 35,2% μείωσε τις δαπάνες για ένδυση και υπόδηση, το 36,4% καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει ιατρικά έξοδα, το 23,2% δυσκολεύεται με την πληρωμή του ρεύματος και το 20,2% με τα έξοδα θέρμανσης.

Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων τα επηρέασαν σημαντικά, ενώ το 87,5% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η αποταμίευση παραμένει άπιαστο όνειρο

Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, η αποταμίευση αποτελεί πλέον μακρινό στόχο για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Το 83,5% δηλώνει ότι δεν καταφέρνει να αποταμιεύσει, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 81,6% του 2024.

Η αδυναμία αυτή είναι σχεδόν καθολική στα χαμηλά εισοδήματα, έως 18.000 ευρώ ετησίως, αλλά επεκτείνεται πλέον και στα μεσαία και ανώτερα μεσαία στρώματα, με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στα «15 ΛΕΠΤΑ» με τον Γιώργο Παπαχρήστο
Τελευταία Νέα