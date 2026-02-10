Στο Δημόσιο επεκτείνεται έως το τέλος του έτους η ψηφιακή κάρτα εργασίας, παράλληλα με το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Ηδη το νέο καθεστώς εφαρμόζεται στις ΔΕΚΟ και στόχος είναι από φέτος να εφαρμοστεί στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Με τη νέα ψηφιακή κάρτα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιβεβαιώνουν την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία τους, ενώ θα καταγράφεται και το σύνολο των μετακινήσεών τους εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση θα μπορεί να ελέγχει τόσο τον βαθμό της υπερωριακής εργασίας, όσο και τη συμμόρφωση των υπαλλήλων με βάση το προβλεπόμενο από τον νόμο ωράριο εργασίας τους.

Τονίζεται ότι η επέκταση της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, που σε άλλες υπηρεσίες είναι ηλεκτρονικό και σε άλλες (ακόμα) χειροκίνητο. Η εφαρμογή του μέτρου θα βάλει τέλος και στις αδικαιολόγητες απουσίες των υπαλλήλων, ενώ θα εξορθολογιστεί το κόστος των υπερωριών.

Στο Δημόσιο, που δεν υπάρχει θέμα αδήλωτων αλλά πλασματικών υπερωριών, με την ψηφιακή κάρτα θα εξορθολογιστεί το κόστος για υπερωριακή απασχόληση καθώς ο κάθε υπάλληλος θα αμείβεται για τις ώρες που καταγράφηκαν στην ψηφιακή κάρτα του, ενώ σήμερα οι υπερωρίες κατανέμονται οριζόντια με 20 ώρες τον μήνα. Σήμερα στο Δημόσιο εφαρμόζονται τρεις διαφορετικοί τρόποι καταγραφής του ωραρίου απασχόλησης, που είναι: α) το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του ωραρίου ή σύστημα σήμανσης με κάρτα (ρολόι), β) το μεικτό σύστημα (ηλεκτρονικό και χειρόγραφο κυρίως λόγω διαφορετικών κτιρίων) και γ) το χειρόγραφο – με υπογραφές – σύστημα.

Οι περισσότεροι οργανισμοί λόγω κτιριακής διασποράς δεν δύνανται να ελέγχουν κεντρικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ωροσήμανση και σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζει ή δεν ενημερώνεται η κεντρική υπηρεσία για την τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων σε υπηρεσίες που είτε είναι περιφερειακές είτε στεγάζονται σε άλλα κτίρια.

Αποτέλεσμα της σημερινής πολυπλοκότητας είναι να υπάρχουν φαινόμενα καταστρατήγησης του ωραρίου εργασίας παρότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής κλιμακωτού ωραρίου με ώρα προσέλευσης από τις 7 έως τις 9 το πρωί και ώρα αποχώρησης από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας αποκάλυψε τη μαύρη και υποδηλωμένη εργασία εις βάρος των εργαζομένων, εκτοξεύοντας τις δηλωθείσες υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» δείχνουν ότι το πρώτο 11μηνο του 2025 οι δηλωθείσες υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες (+53%) σε σχέση με το πρώτο ενδεκάμηνο του 2024 στους κλάδους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο του τουρισμού, με άνοδο κατά 681%, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης με άνοδο 181%. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο νέο καθεστώς, όπως το λιανεμπόριο και η βιομηχανία.

Αδη, με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σουπερμάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Με την επέκταση εφαρμογής της κάρτας θα ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων στις επιχειρήσεις των νέων κλάδων με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες, που κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Ειδικότερα, προβλέπεται επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη ενεργοποίησης της κάρτας, μη σήμανσης έναρξης ή λήξης ωραρίου, καταγραφής υπερωριών χωρίς σήμανση ή μη τήρησης αρχείων για διάστημα δέκα ετών. Σύμφωνα με στελέχη του ΣΕΠΕ, το νέο ψηφιακό σύστημα επιτρέπει πλέον τον πραγματικό χρόνο ελέγχου – δηλαδή οι επιθεωρητές θα μπορούν να βλέπουν σε ζωντανή ροή αν ένας εργαζόμενος έχει δηλωθεί και αν εργάζεται σύμφωνα με το δηλωμένο ωράριο.