Στις κατακίτρινες Σέρρες η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε, πήρε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζει να παραμένει στο κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου. Το τελικό 0-4 αποτυπώνει απόλυτα την τεράστια διαφορά των δύο ομάδων.

Ο Δικέφαλος δεν συνάντησε ουσιαστικά καμία αντίδραση από τους γηπεδούχους, οι οποίοι σκέφτηκαν ότι αν παίξουν με 11 παίκτες πίσω από την μπάλα στο δικό τους μισό γήπεδο, ίσως να έχουν μία πιθανότητα να «κλέψουν» κάτι από το παιχνίδι.

Είναι αλήθεια πως στο πρώτο μέρος δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά, αλλά έδειξαν τεράστια ατολμία και μηδενική ικανότητα για να διεκδικήσουν το παραμικρό. Ολοι πίσω, μακρινές μπαλιές στον Τεσέιρα και μηδέν εις το πηλίκον.

Το β’ ημίχρονο ήταν όπως το πρώτο. Η ΑΕΚ με απόλυτη κυριαρχία, κατοχή μπάλας, να ψάχνει με υπομονή να βρει μία φάση για να «σκοτώσει» τον αντίπαλό της. Τη βρήκε με μία στατική μπάλα και σκόρερ τον Βάργκα (55′), ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς με το κεφάλι μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Πανσερραϊκός μην έχοντας πλέον να χάσει κάτι, άλλαξε διάταξη, όμως τότε ήταν που φάνηκαν ακόμα περισσότερο όλες οι αδυναμίες του. Το πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά στο 88′ και η αποβολή του Φέλτες, σε συνδυασμό με το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ το οποίο πέτυχε ο Μαρίν έδωσε το σύνθημα για το πάρτι στις εξέδρες.

Στα πέντε λεπτά που απέμεναν ο Πανσερραϊκός με παίκτη λιγότερο κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος! Δέχθηκε άλλα δύο γκολ στα χασομέρια, από τον Γκρούγιτς στην πρώτη του επαφή με την μπάλα και το δεύτερο από τον Βάργκα και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ έφτασε τις 15 νίκες στο φετινό πρωτάθλημα και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, περιμένοντας τα μαντάτα από τα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και στο Φάληρο.

Πλέον η Ενωση έχει μία εβδομάδα μπροστά της μέχρι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το οποίο θα είναι το σημαντικότερο crash test μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου και ταυτόχρονα η ευκαιρία να πάρει το αίμα της πίσω για την εντός έδρας ήττα του πρώτου γύρου.