Σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Η ζωή που δεν έζησαν τα 21 θύματα της μεγαλύτερης τραγωδίας του ελληνικού αθλητισμού. Και ήταν όλοι εκεί. Συνεπείς στο αντάμωμα πλάι στο μνημείο, στα χώματα που κάποτε δέσποζε η πύλη της Θύρας 7. Με ένα λουλούδι και την ιερή υποχρέωση της θύμησης, που σαν κληρονομιά περνά χέρι με χέρι από γενιά σε γενιά. Και με εκείνο το σφίξιμο το στομάχι, την ανατριχίλα τη στιγμή του σπαρακτικού προσκλητηρίου, που όποιος το άκουσε για μια φορά στη ζωή του είναι βέβαιο πως δεν θα το ξεχάσει ποτέ.

Ναι, συμπληρώθηκαν 45 ολόκληρα χρόνια από την αποφράδα 8 Φεβρουαρίου του 1981 όταν ο χρόνος σταμάτησε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και το Σάββατο (7/2) το μεσημέρι, στο ετήσιο μνημόσυνο, επιβεβαιώθηκε για πολλοστή φορά το προφανές. Οτι η μεγάλη ερυθρόλευκη οικογένεια θα κρατήσει για πάντα ζωντανή τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών. Επιβεβαιώνεται από το κλίμα βαθιά συγκίνησης που για πολλοστή φορά εδραιώθηκε την ώρα της επιμνημόσυνης δέησης – από τον Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου Σεραφείμ. Από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σύσσωμος ήταν εκεί. Από τους χιλιάδες που έσπευσαν.

Εκεί ο πρόεδρος της ΠΑΕ και διοικητικός ηγέτης Βαγγέλης Μαρινάκης, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Μιχάλης Κοντούρης. Ο δήμαρχος Πειραιά (και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ) Γιάννης Μώραλης. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα μπάσκετ. Οι αθλητές και αθλήτριες όλων των τμημάτων του κορυφαίου πολυαθλητικού οργανισμού της Ευρώπης.

Μώραλης: «Δεν τους ξεχνάμε ποτέ»

«Είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά, για την οικογένεια του Ολυμπιακού και για όλους τους έλληνες φιλάθλους. 45 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα της Θύρας 7, δεν ξεχνάμε ποτέ τα 21 θύματα και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους. Ταυτόχρονα, η σκέψη μας αυτές τις ημέρες είναι και στα 7 νέα παιδιά του ΠΑΟΚ που χάθηκαν πρόσφατα» ανέφερε ο Γιάννης Μώραλης θυμίζοντας μιαν άλλη τραγωδία, αυτή που έκοψε το νήμα της ζωής στους νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ πριν από λίγες ημέρες στη Ρουμανία.

Και συμπλήρωσε ο δήμαρχος: «Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην ομάδα τους, με την ελπίδα ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα ξανασυμβούν ποτέ σε έλληνες φιλάθλους. Ως Ολυμπιακός και ως Πειραιάς, το παράπονό μας παραμένει ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι υπεύθυνοι και δεν αποδόθηκαν ποτέ οι ευθύνες για το δυστύχημα της Θύρας 7. Αυτό πικραίνει όχι μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και ολόκληρη την πόλη μας. Σήμερα, η παρουσία τόσο πολλών ανθρώπων, ανέδειξε πόσο βαθιά έχει χαραχθεί αυτή η στιγμή στις καρδιές όλων μας. Η μνήμη των θυμάτων μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, συγκινώντας όλους εμάς στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να τιμά τη μνήμη τους στο διηνεκές. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ».

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Και έχει σημασία να πούμε πως το Σάββατο ήταν στο Φάληρο μια αντιπροσωπεία φίλων του ΠΑΟΚ (Θύρα 4) για να καταθέσει στεφάνι. Μια εβδομάδα πριν μια αντίστοιχη αντιπροσωπεία φίλων του Ολυμπιακού (Θύρα 7) βρέθηκε έξω από την Τούμπα…