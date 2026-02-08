Σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια έλαβε χώρα η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Την 8η Φεβρουαρίου 1981 ο χρόνος σταμάτησε. Η τραγωδία της Θύρας 7, με τον χαμό 21 ανθρώπων, προκάλεσε πανελλήνιο σοκ. Θρήνο. Θλίψη. Και στεναχώρια απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη τη χώρα.

Από τη χαρά, στη θλίψη. Από τους πανηγυρισμούς, στον σπαραγμό. Από την αποθέωση στον οδυρμό. 21 άνθρωποι που πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, στο 6-0 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Μια «μαύρη» ημέρα για ολόκληρη την Ελλάδα, με τα βίντεο που κυκλοφορούν για την τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου του 1981 να είναι συγκλονιστικά. Τότε που σταμάτησε ο χρόνος και το μεγάλο λιμάνι βυθίστηκε σε ανείπωτο πόνο.

Διαβάστε ακόμα: Θύρα 7

Διαβάστε ακόμα: Η ματωμένη Κυριακή της Ελλάδας

Διαβάσετ ακόμα: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 παρουσία Βαγγέλη Μαρινάκη και όλης της ερυθρόλευκης οικογένειας

Πόνο και θλίψη. Στεναχώρια και οργή. Οι οπαδοί των Πειραιωτών λίγο πριν ολοκληρωθεί το ντέρμπι με την «Ένωση», όρμησαν στα σκαλοπάτια της θύρας 7, με προορισμό τα αποδυτήρια. Για να βγουν έπρεπε να περάσουν από ένα μακρύ ημικυκλικό διάδρομο και στη συνέχεια να στρίψουν σε ένα κατηφορικό τούνελ με πολύ μικρά σκαλιά.

Όλη αυτή η διαδρομή, σε σχήμα «Γ», ήταν τυφλή. Κανείς από όσους έρχονταν από τις κερκίδες του «Γ. Καραϊσκάκης» δεν είχε οπτική επαφή με την έξοδο, καθώς η θύρα ήταν στο αριστερό μέρος της σκάλας.

Αποτέλεσμα, αυτοί που βρίσκονταν στο τέλος της σκάλας να ποδοπατηθούν από όσους βρίσκονταν πίσω τους. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι πρώτοι γλίστρησαν στα μαξιλαράκια που είχαν για να κάθονται στις εξέδρες και τα οποία είχαν βραχεί. Οι πρώτοι έπεσαν κάτω και ποδοπατήθηκαν από τους υπόλοιπους, που δεν γνώριζαν τι γίνεται μπροστά τους.

7.000 οπαδοί προσπαθούσαν να βγουν από τη Θύρα 7 για να πάνε στη Θύρα 1 και να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, για τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και πολλοί έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.

Η τραγωδία του Πειραιά έχει καταγραφεί ως μια από τις 20 μεγαλύτερες που έχουν συμβεί στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. 21 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά μεταξύ των οποίων κι ένας 14χρονος, έπεσαν σ’ εκείνο το σημείο. Στο νοσοκομείο Νίκαιας που μεταφέρθηκαν νεκροί και τραυματίες εκτυλίχθηκαν απίστευτες σκηνές. Το γεγονός αυτό έμεινε για πάντα χαραγμένο στο μυαλό όλων των φιλάθλων, όλων των Ελλήνων.