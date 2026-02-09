Ενα γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα, μόλις στην πρώτη «τελική» της βραδιάς για τον Παναθηναϊκό έκρινε το ντέρμπι των Αιωνίων του «Γ. Καραϊσκάκης»: 1-0 οι Πράσινοι του Ράφα Μπενίτεθ με τον αργεντινό επιτελικό να αποτελεί τον ορισμό του x factor σε μια παρτίδα που προοριζόταν να τη δει – τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της – από τον πάγκο της ομάδας του. Και ο Ολυμπιακός που για πρώτη φορά στα 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7, βρέθηκε να παίζει 8 Φλεβάρη στο φαληρικό γήπεδο; Εγκλωβίστηκε στο σενάριο μιας παρτίδας που τον έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Σαν τον νόμο του Μέρφι: αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά. Ακόμη και να αστοχήσει για την ισοφάριση ο Ζέλσον Μάρτινς μια ανάσα από τη γραμμή της αντίπαλης εστίας (79΄).

Ολα με τη σειρά τους όμως. Και ναι, το πράσινο ρεπορτάζ πριν από τη σέντρα λιτό και κατανοητό: Είχε αποφασίσει μια 3-4-2-1 έκπληξη ο Ράφα Μπενίτεθ στον Ολυμπιακό, είχε επιλέξει και τα πρόσωπα. Χρειάστηκε όμως να κάνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής καθότι ο Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις. Εκεί μπήκε στην «εξίσωση» της βραδιάς ο Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο 24χρονος Αργεντινός που έμελλε να εξελιχθεί σε απροσδόκητο ήρωα της ομάδας του. Ηθελε ο Μπενίτεθ πέντε (Καλάμπρια, Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος) στην ευθεία πίσω από την μπάλα. Επτά σε μπλοκ άμυνας με τους Σιώπη και Κοντούρη να στέκονται σταθερά μπροστά από τους στόπερ. Και εάν και εφόσον στο ανοιχτό γήπεδο ήθελε ένα 10άρι (Ταμπόρδα) και ένα winger (Αντίνο) να υποστηρίζουν τον σπεσιαλίστα σε αυτό το στυλ-φορ Τεττέη.

Ηταν το ρεαλιστικό πλάνο του στο 0-0. Εγινε σούπερ ιδέα από τη στιγμή που ο Ταμπόρδα στην πρώτη τελική του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ: 1-0 στο 7΄ οι Πράσινοι με τον Αργεντινό και τον Τεττέη να κερδίζουν τέσσερις κόντρες στην ίδια φάση. Και τη μπάλα ίσα να περνά την τελική γραμμή.

4-4-2

Και ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Η ιδέα του Βάσκου ήταν προφανής. Να πιάσει τον αντίπαλο από τον λαιμό παίζοντας «άμεσα». Με δύο φορ (Ταρέμι, Ελ Κααμπί) άμεσης εκτέλεσης. Δύο αμυντικά χαφ (Σιπιόνι, Εσε) για να ανεβάσουν τις γραμμές της πίεσης ψηλά και να κερδίσουν τις δεύτερες μπάλες.

Τον Ποντένσε μπροστά από τον Ορτέγκα αριστερά και τον Ροντινέι μπροστά από τον Κοστίνια στον απέναντι διάδρομο. Μπήκε γκαζωμένος ο πρωταθλητής στο ματς: Κέρδισε το πρώτο κόρνερ στα σαράντα δευτερόλεπτα, είχε την πρώτη ευκαιρία στα ενενήντα δευτερόλεπτα (Ελ Κααμπί) και ως το 4΄ είχε πατήσει τουλάχιστον τέσσερις φορές στην αντίπαλη περιοχή.

Το γκολ του Παναθηναϊκού όμως, σε μια φάση που ξεκίνησε από πλάγιο άουτ (!) τον σόκαρε. Και ουσιαστικά τον έκανε να χάσει ένα ολόκληρο ημίχρονο. Με τελικές αλλά χωρίς απειλή. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός στο 38΄ είδε τον Τεττέη να ξεκινά μια κόντρα για να βγει τετ α τετ με τον Τζολάκη, αλλά να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Ορτέγκα σε μια καταπληκτική αμυντική προσπάθεια.

Οι αριθμοί

Είχε 72% κατοχή μπάλας ο Ολυμπιακός. Είχε μια σειρά από τελικές (Ταρέμι 11΄, Ποντένσε 30΄) αλλά ως εκεί. Επρεπε να αλλάξει κάτι λοιπόν. Και η επιστροφή της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο το επιβεβαίωνε: Μέσα ο Ζέλσον, έξω ο Κοστίνια, μπακ από winger ο Ροντινέι σε έναν διαφορετικό δεξιό διάδρομο. Το σενάριο της βραδιάς όμως ούτε έτσι άλλαξε. Η κατοχή σταθερά στη μια πλευρά, αλλά όχι και οι προϋποθέσεις. Και από την άλλη πλέον αρκετές καθυστερήσεις (ο Τεττέη έσυρε από το 52΄ αυτό το γαϊτανάκι), πολλές διακοπές (με τον Ταμπόρδα να πρωταγωνιστεί), πολλά σκληρά φάουλ (πρέπει να νιώθει τυχερός που γλίτωσε με κίτρινη ο Καλάμπρια στο 47΄ το χτύπημα στον Εσε) αλλά και ανοιχτό γήπεδο για «κόντρα» μπάλα: Το βρήκε ο Αντίνο (62΄ άουτ), το μάζεψε ο Τσικίνιο (67΄ έδιωσε σωτήρια). Ναι, ο Τσικίνιο που μαζί με τον Κλέιτον μπήκαν στην εξίσωση από το 64′ αντί Σιπιόνι και Ελ Κααμπί σε ένα ακόμη πιο επιθετικό 4-4-2.

Απίστευτες ευκαιρίες

Ο Παναθηναϊκός το χαρτί των αλλαγών ξεκίνησε να το παίζει από το 70΄ φρεσκάροντας την επίθεση. Εξω Τεττέη και Ταμπόρδα για Ζαρουρί, έξω και ο Αντίνο στο 76΄ για τον Παντελίδη. Μια νέα τρόικα για να εκμεταλλευθεί τους χώρους από τα ρίσκα του Ολυμπιακού για την ισοφάριση. Θα μπορούσαν αυτές οι αλλαγές μάλιστα να κλειδώσουν τη νίκη υπογράφοντας το 0-2: Στο 80΄ όταν ο Ζαρουρί σέντραρε και ο Παντελίδης με τον Τζολάκη εξουδετερωμένο αστόχησε από τα δύο μέτρα. Μάλλον όμως οι Πράσινοι δεν είχαν λόγο να τα βάλουν με την τύχη τους. Γιατί δύο λεπτά πριν είχαν γλιτώσει από θαύμα την ισοφάριση. Εχασε το άχαστο ο Ζέλσον Μαρτίνς καταφέρνοντας να στείλει την μπάλα σχεδόν από την τελική γραμμή της εστίας, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πλασάροντας για το 1-1. Ο Παντελίδης αργότερα σκόραρε: Στο 90+4΄ αλλά σωστά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Νέα δεδομένα

Το ντέρμπι ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παίζει με έναν στόπερ (Ρέτσος), δύο μπακ (Ροντινέι, Ορτέγκα), δύο κεντρικά χαφ (Μουζακίτης, Τσικίνιο), ένα 10άρι (Γιαζίτσι), δύο wingers (Μαρτίνς, Ποντένσε) και δύο σέντερ φορ (Ταρέμι, Κλέιτον) σε μια πειραματική 3-2-3-2 διάταξη μπας και με έναν τρόπο βρεθεί μια προϋπόθεση για γκολ. Αλλά δεν. Κάπως έτσι οι Ερυθρόλευκοι που μετά την νίκη επί του Αστέρα σκαρφάλωσαν στην κορυφή (46 β.), είδαν την ΑΕΚ (48 β.) να τους προσπερνά ξανά και τον ΠΑΟΚ (45 β.) με την ισοπαλία του στη έδρα του Αρη να μπορεί να προσπεράσει και αυτός μιας και έχει ματς λιγότερο (εκτός έδρας με την Κηφισιά). Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός (32 β.) σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού (38 β.) στην Κρήτη από τον ΟΦΗ μείωσε στο -6 για την τέταρτη θέση, έχοντας ματς λιγότερο (εντός με τον ΟΦΗ). Το χθεσινό ντόμινο μοιάζει να άλλαξε ολόκληρο το σενάριο της Super League.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Μαρτίνς), Ρέτσος, Μπιανκόν (86΄ Μουζακίτης), Ορτέγκα, Ροντινέι, Σιπιόνι (64΄ Τσικίνιο), Εσε (86΄ Γιαζίτσι), Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί (64΄ Κλέιτον).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια (λ.τρ. 87΄ Κώτσιρας), Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (87΄ Βιλένα), Σιώπης, Ταμπόρδα (70΄ Ζαρουρί), Αντίνο, Τεττέη (70΄ Σφιντέρσκι)

Διαιτητής: Ερικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο)