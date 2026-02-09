Το ξεπούλημα των εισιτηρίων για συναυλία σε μια αίθουσα όπως το γιγάντιο O2 Arena του Λονδίνου κάποτε ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας ενός καλλιτέχνη. Σήμερα αν ο συναυλιακός χώρος γεμίσει για μία μόνο βραδιά είναι απογοητευτικό. Ομως η Αριάνα Γκράντε θα εμφανιστεί για 10 παραστάσεις, ενώ ο Χάρι Στάιλς θα δώσει 30 συναυλίες στο ανάλογης χωρητικότητας Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης, με περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα να έχουν εγγραφεί για προπώληση εισιτηρίων, καθώς και 12 συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ, ξεπερνώντας τις οκτώ που είχε κλείσει η Τέιλορ Σουίφτ πριν από εκείνον.

Η περιοδεία Eras της Σουίφτ με έσοδα τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι πλέον ασυνήθιστη περίπτωση. Η περιοδεία Music of the Spheres των Coldplay διήρκεσε τέσσερα χρόνια και απέφερε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ οι ηγέτες χωρών εμπλέκονται στον αγώνα για τα εισιτήρια, με την πρόεδρο του Μεξικού, Κλόντια Σινμπάουμ, να ζητά από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζέι Μιουνγκ, να ενεργήσει για περισσότερες συναυλίες των BTS στη χώρα της. Αλλά και η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης πλήρωσε για τις έξι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ, ώστε να είναι οι αποκλειστικές εμφανίσεις της στη Νοτιοανατολική Ασία.

Μια τέτοια ζήτηση ανεβάζει τις τιμές των εισιτηρίων. Ομως τα μεγάλα ονόματα των συναυλιών απειλούν να επισκιάσουν τα μικρότερα σχήματα των λάιβ εμφανίσεων, επισημαίνει άρθρο της «Guardian». Και η Εμα Μπόουνς, στέλεχος στη μεγάλη εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών AEG – τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων στον κόσμο μετά τη Live Nation –, υποστηρίζει ότι μετά την πανδημία της COVID, όταν άνοιξαν ξανά οι αρένες και τα στάδια, ο κόσμος αυξήθηκε επιθυμώντας να ζήσει την εμπειρία της μουσικής με φυσική παρουσία. «Προβλέπουμε ένα γεμάτο O2 Arena για το 2026 και ήδη κάνουμε κρατήσεις για το 2027». Λόγω της ζήτησης, λέει πως «οι ατζέντες και οι διοργανωτές κλείνουν τις περιοδείες τους πολύ νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν και αξιοποιούν τμήματα του ημερολογίου που δεν χρησιμοποιούσαν προηγουμένως. Οι καλλιτέχνες συνήθιζαν να παίζουν σε φεστιβάλ τον Αύγουστο, αλλά τον φετινό Αύγουστο θα έχουμε 10 παραστάσεις της Αριάνα Γκράντε και ακολουθούν η Summer Walker και ο A$AP Rocky».

Η αύξηση της ζήτησης για τέτοιες εκδηλώσεις έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το TikTok, επειδή τα βίντεο με καλλιτέχνες που παρουσιάζουν ειδικούς καλεσμένους ή νέα τραγούδια γίνονται viral στην πλατφόρμα, «δημιουργώντας FOMO» (σ.σ.: φόβος ότι θα λείψουν από το συναρπαστικό γεγονός). Τα κοινωνικά μέσα εντείνουν μια επιθυμία για πρόσβαση σε κάτι που δεν έχει κανείς άλλος ή να είσαι ο πρώτος που θα έχει πρόσβαση σε αυτό.

Σύμβολα κύρους

Μία μάνατζερ καλλιτεχνών που μιλάει ανώνυμα στην «Guardian» λέει ότι ένα περιζήτητο εισιτήριο έχει γίνει «σύμβολο κοινωνικού κύρους: το να πεις ότι ήσουν στην περιοδεία Eras ή σε εκείνη της Beyoncé είναι κάτι σημαντικό». Αν και θεωρεί ότι η ζήτηση για εισιτήρια «είναι καλή για τη μουσική βιομηχανία», ανησυχεί για τους μικρότερους καλλιτέχνες, οι οποίοι εξακολουθούν να παίζουν σε θέατρα και κλαμπ και των οποίων οι συναυλίες ίσως να μην έχουν πλέον κοινό, καθώς αυτό κατευθύνεται στις ακριβές συναυλίες των σταδίων. «Μερικά από αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν 600 δολάρια. Απλώς αφαιρούν χρήματα από τις τσέπες των ανθρώπων, και στις ΗΠΑ τα χρήματα που κυκλοφορούν είναι περιορισμένα».

Ολο και περισσότεροι καλλιτέχνες, όπως ο Στάιλς και η Αντέλ, επιλέγουν περιοδείες όπου μπορούν να εγκατασταθούν σε έναν χώρο για μερικές νύχτες κάθε φορά. Επειδή απαιτούν λίγο λιγότερο κόπο, καθώς η περίτεχνη σκηνογραφία και παραγωγή μιας παράστασης χρειάζεται να στηθεί και να αποσυναρμολογηθεί μόνο μία φορά. Διαφορετικά οι υπερπαραγωγές σε περισσότερους χώρους μεταφέρουν το κόστος των ταξιδιών στον καταναλωτή με ακριβότερα εισιτήρια.

Η μάνατζερ καλλιτεχνών επισημαίνει ότι το κοινό έχει μεγάλες προσδοκίες από μια συναυλία με χορευτές, κοστούμια, σκηνικά και εφέ, γι’ αυτό και «πρέπει πραγματικά να επενδύσεις χρήματα στην παραγωγή. Το υψηλού επιπέδου θέαμα αυτών των παραστάσεων που γίνονται δημοφιλείς χάρη στα κοινωνικά μέσα ασκεί πίεση και στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες να βελτιώσουν την παραγωγή τους: «Οι άνθρωποι δεν έρχονται πια με την προσδοκία να δουν απλώς μια μπάντα».