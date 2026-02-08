Το «χιούμορ» που έκανε τις προάλλες ο παρουσιαστής ενός σατιρικού σόου στο κρατικό κανάλι «Οφόχ» ήταν τόσο κακόγουστο που εξόργισε τους πάντες, από τους ακτιβιστές μέχρι τους μουλάδες, κάτι τουλάχιστον ασυνήθιστο για το Ιράν. «Τι είδους ψυγεία πιστεύετε ότι χρησιμοποιεί η Ισλαμική Δημοκρατία για να διατηρεί τα πτώματα;» ρώτησε, παραθέτοντας μια σειρά από επιλογές: «1. Ψυγεία-ντουλάπα. 2. Παγωτομηχανές. 3. Καταψύκτες σουπερμάρκετ. 4. “Είμαι παγοπώλης – μη μου χαλάτε τη δουλειά!”». Ακόμα και σκληροπυρηνικά Μέσα, όπως η εφημερίδα «Κοντς», εξερράγησαν: «Κάθε ένας από εκείνους που δεν είναι πια μαζί μας, είτε ο αριθμός τους ξεπερνάει τους 3.000, σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία, είτε τους 30.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του εχθρού, είναι όλοι συμπατριώτες μας» έγραψε. «Ντροπή σε όποιον αυτοαποκαλείται Ιρανός και χλευάζει τους νεκρούς συμπατριώτες του». Η εκπομπή έπαψε να προβάλλεται, ο διευθυντής του καναλιού παύτηκε, αλλά αυτή η μοναδική στιγμή ενότητας ήρθε να επιβεβαιώσει πόσο διχασμένο είναι το Ιράν μετά την αδίστακτη καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει ήδη ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος, κι ας επανήλθε προσώρας η ηρεμία στους δρόμους. Το μόνο βέβαιο είναι πως το καθεστώς φοβάται – δεν είναι τυχαίο που συμφώνησε να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία και να καθίσει χθες στο ίδιο τραπέζι με τον «Μεγάλο Σατανά».

Αλλωστε η απειλή παραμένει: «Δεν θα σας πω τι αποφάσισα» δήλωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει στείλει πέριξ του Ιράν ένα αεροπλανοφόρο και τουλάχιστον οκτώ ακόμα πολεμικά πλοία. «Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα συμβούν κακά πράγματα» πρόσθεσε. Ως γνωστόν, στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου με αφορμή την ακρίβεια, ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποιούσε την Τεχεράνη για νέα επίθεση σε περίπτωση που σκότωνε διαδηλωτές.

Στη συνέχεια όμως, και αφού το καθεστώς σκότωσε χιλιάδες, ενδεχομένως και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, άρχισε να το απειλεί ότι θα έχει την τύχη του Νικολάς Μαδούρο σε περίπτωση που δεν δεχθεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η δυνατότητα, βέβαια, που έχει το Ιράν να πλήξει με βαλλιστικούς πυραύλους ισραηλινά και αμερικανικά στρατεύματα στην ευρύτερη περιοχή, ή και ισραηλινές πόλεις, αποσταθεροποιώντας όλη τη Μέση Ανατολή, το καθιστά έναν αντίπαλο σαφώς πιο επικίνδυνο από τη Βενεζουέλα – και η Ουάσιγκτον το γνωρίζει. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ είναι διαβόητα απρόβλεπτος και σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, έξι ιρανούς αξιωματούχους, νυν και πρώην, η ηγεσία του Ιράν ανησυχεί ότι μια αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να κλονίσει την εξουσία της, βγάζοντας έναν ήδη οργισμένο λαό ξανά στους δρόμους.

Αξιωματούχοι φέρεται να ενημέρωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι η οργή του λαού για την καταστολή του Ιανουαρίου – την πλέον αιματηρή μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, δείγμα του πόσο φοβήθηκε το καθεστώς ότι θα έπεφτε – έχει φτάσει σε σημείο που ο φόβος δεν αποτελεί πλέον ανασταλτικό παράγοντα.

Πολλοί Ιρανοί, φέρεται να του είπαν, είναι έτοιμοι να συγκρουστούν ξανά με τις δυνάμεις ασφαλείας και εξωτερικές πιέσεις, όπως μια περιορισμένη αμερικανική επίθεση, θα μπορούσαν να τους ενθαρρύνουν και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο πολιτικό κατεστημένο. Ακόμα όμως και αν η Αμερική δεν επέμβει κατά του καθεστώτος, αναρωτιέται ο Νίκολας Πέλαμ στον «Economist», πώς θα μπορέσει το Ιράν να παραμείνει ενωμένο ως κράτος ύστερα από τόσο αιματοκύλισμα; «Ζούμε ήδη έναν εμφύλιο» του είπε μια διαδηλώτρια στη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν. «Απλώς δεν το λέμε». Και η επίσημη άδεια που έδωσε την Τετάρτη το καθεστώς στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα προφανώς δεν αρκεί για να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων.