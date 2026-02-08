Αν η πάλη του ΠΑΣΟΚ για να διεκδικήσει πάλι με αξιώσεις τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν επική ταινία επιστημονικής φαντασίας, είμαστε λίγο πριν από την τελική σεκάνς της σύγκρουσης – στη στιγμή που το στρατόπεδο των ηρώων ψάχνει να βρει τι κάνει λάθος και ο αντίπαλος βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά, ο εκνευρισμός κυριαρχεί και οι δρόμοι τους χωρίζουν για να ξανασυναντηθούν σοφότεροι, γνωρίζοντας πια τι πρέπει να κάνουν για να πετύχουν τον στόχο τους.

Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα για το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σερί κακών δημοσκοπήσεων, που δείχνει υψηλή συσπείρωση αλλά επικίνδυνη στασιμότητα, μια διάχυτη καχυποψία μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και εσωκομματικής αντιπολίτευσης, καθώς και διαφορετικές απόψεις για το είδος των διορθώσεων – πολιτικών, οργανωτικών, ακόμα και στελεχιακών – που πρέπει να γίνουν. Και δεν θα μάθουμε τι θα επιλέξουν μέχρι το τριήμερο συνέδριο του Μαρτίου.

Το κόκκινο πανί

Στην Πλατεία Κοτζιά είδαν τις προηγούμενες ημέρες στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία να υπονοούν πως πρέπει να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα απέναντι στον δήμαρχο Αθηναίων: είχε προηγηθεί μια εβδομάδα τακτικών, δημόσιων παρεμβάσεων του Χάρη Δούκα, ο οποίος ζητούσε αφενός περισσότερη εσωκομματική δημοκρατία και αφετέρου ξεκαθάριζε πως δεν θα κάνει καμία υποχώρηση στην κατάθεση του περιβόητου ψηφίσματος στο συνέδριο, ώστε το Σώμα να αποφασίσει να αποκλείσει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ – κι αυτά, ενώ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, απευθυνόμενος σε συγκεκριμένο ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ.

Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα παίζεται με ορίζοντα συνεδρίου – πριν από τη διαρροή πως ο Δούκας χαρακτηρίζει «αθλιότητες» τα σενάρια αποχώρησής του από το ΠΑΣΟΚ, οι προεδρικοί διέκριναν στις κινήσεις του μια τακτική σταδιακής απεμπλοκής που θα κορυφωθεί στο Τάε Κβον Ντο. Εφόσον, σύμφωνα με το περιβάλλον του δημάρχου, τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο Δούκας θα επιμείνει «μέχρι τέλους» στο ψήφισμα για τη ΝΔ, ακόμα και αν ο όρος για μη συνεργασία περιλαμβάνεται σε άλλα συνεδριακά κείμενα και αν οι διαφωνίες με την ηγεσία θα συνεχίσουν να γίνονται σε δημόσια θέα. Για τις σχέσεις των δύο πλευρών είναι πια πολύ αργά. Δεν λείπει απλώς η συμπάθεια, αλλά και η εμπιστοσύνη.

Προσοχή στο καδράρισμα

Η περίπτωση του Παύλου Γερουλάνου είναι διαφορετική από αυτήν του δημάρχου Αθηναίων, παρότι δημόσια ο βουλευτής της Α’ Αθήνας είναι εκείνος που έβαλε στη συζήτηση την «ακούνητη βελόνα»: η παρουσία των ψηφοφόρων στην εκδήλωση που έκανε για την κοπή της πίτας όμως, όπως και σε εκείνη στην Ηλεία, σε συνδυασμό με την ενωτική ρητορική του για την αναγέννηση του κόμματος, δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες στη Χαριλάου Τρικούπη να σηκώσει το γάντι – για την ακρίβεια, μετά το τζαρτζάρισμα που έγινε μεταξύ Γερουλάνου και Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία, οι απαντήσεις προς την πλευρά του πρώην υπουργού για δηλώσεις που αφορούν την ανάγκη περισσότερων συνεδριάσεων και εσωκομματικής δημοκρατίας είναι αρκετά προσεκτικές και περιορισμένες.

Ο Γερουλάνος, ωστόσο, τοποθετείται στο «κάδρο» της επόμενης ημέρας. Εχοντας ξεκαθαρίσει πως «ο πρόεδρος δεν αμφισβητείται» (και επιβεβαιώνοντας πως η ανδρουλακική προσπάθεια θα κριθεί στην κάλπη), ο Γερουλάνος τοποθέτησε και τον ορίζοντα της επόμενης εσωκομματικής μάχης. Ενόψει συνεδρίου, οι επαφές του μοιάζουν να έχουν διευρυνθεί ακόμα και σε πρώην εσωκομματικούς «φωνακλάδες» αντιπάλους. Εχει, επομένως, σημασία αν η στάση που ο ίδιος έχει επιλέξει θα μείνει ίδια ως το τέλος. Οι πιέσεις για δράση – με βάση και τα δημοσκοπικά δεδομένα – δεν είναι λίγες.

Θεσμικά ενωτική, προσωπικά αιχμηρή

Από όλους τους πόλους της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αυτός της Αννας Διαμαντοπούλου είναι ίσως ο πιο περίπλοκος, γιατί η πρώην υπουργός είναι η μόνη που εκ θέσεως έχει θεωρητικά λόγο στη χάραξη της στρατηγικής του κόμματος και συμμετέχει σε κλειστές συσκέψεις που στο παρελθόν έχουν γίνει ακόμα και εστία αντιπαράθεσης από αρμόδιους που δεν καλούνται σ’ αυτές. Και θεσμικά η Διαμαντοπούλου ανταποκρίνεται στον ρόλο της: όταν η κάθε πλευρά έλεγε τα δικά της, εκείνη μίλησε για οκτώ σημεία στα οποία όλοι συμφωνούν. Οι αιχμές της όμως προς την υπόλοιπη εσωκομματική αντιπολίτευση δεν λείπουν, ειδικά προς την πλευρά του Χάρη Δούκα για την επιμονή του να επαναφέρει δημόσια το ψήφισμα για τη ΝΔ. Η ετέρα «ψυχή» του ΠΑΣΟΚ ήταν και εκείνος που σχολίασε την ανακοίνωση της πρόθεσής της να κατέβει υποψήφια στον Νότιο Τομέα, πριν από τη διαβούλευση των σχετικών οργάνων.

Παράλληλα, η Διαμαντοπούλου κάνει σαφές πως «έχει άλλες απόψεις» από την ηγεσία «που δεν έχουν αλλάξει», ενώ συμφωνεί με την κριτική για τις λίγες συνεδριάσεις – ακόμα κι αν θεωρεί πως δεν αφορά τον πολύ κόσμο. «Χτίζει» στο τώρα, γιατί η επιρροή της μπορεί να μειωθεί μετεκλογικά, αν η διεύρυνση που επιχειρείται τελικά αποδειχθεί μονόπλευρη.

Κάποιος δεν βιάζεται

Η τοποθέτηση του Δούκα υπέρ του διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν, λέει η παραπολιτική φημολογία, η αφορμή να λήξει η συμμαχία του δημάρχου Αθηναίων με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Εκτοτε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής έχει επιλέξει να μην μπλεχτεί στους εσωκομματικούς καβγάδες, δείχνοντας την προσυνεδριακή διαδικασία και το ίδιο το συνέδριο ως τον καταλληλότερο τόπο να ασκήσει κάποιος κριτική και να καταθέσει τις προτάσεις του. Οπως ο Ανδρουλάκης, έτσι και η υπόλοιπη εσωκομματική αντιπολίτευση γνωρίζει πως έχει βλέψεις για το μέλλον – η δεύτερη, δε, επισημαίνει, μάλλον δηκτικά, το χαμηλό προφίλ που κρατάει στην κριτική του προς την ηγεσία και στη λογική του «κομματικού πατριωτισμού». Ο Χριστοδουλάκης δεν διαφοροποιείται δημόσια, δουλεύει όμως οργανωτικά, θέλοντας να μετρήσει τις δυνάμεις του στο Τάε Κβον Ντο. Παρότι δεν μοιάζει να βιάζεται, το μεγάλο ερώτημα για εκείνον είναι αν θα μιλήσει και πολιτικά.

«Συμπαράταξη και διεύρυνση»

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν αυτές τις μέρες και στη λίστα των στελεχών που, με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, θα αναλάβουν την προσέγγιση προσώπων που θέλουν να ενταχθούν στην εκλογική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επιτροπή «Συμπαρατάξης και διεύρυνσης», όπως θα ονομαστεί, έχουν προσεγγιστεί πρόσωπα όπως ο Μάρκος Μπόλαρης, η Ζωή Καρκούλια, ο Τάκης Κορμάς, ο Νίκος Μαδεμλής και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Αχαΐα. Επαφές έχουν γίνει επίσης και με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Πανούση, αλλά και με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Σάμο, Δημήτρη Σεβαστάκη.