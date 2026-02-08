Η Google σχεδιάζει να διπλασιάσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες φέτος, φτάνοντας τα 185 δισ. δολάρια, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη στις διαφημιστικές δραστηριότητες και στις δραστηριότητες αποθήκευσης πληροφοριών στο «υπολογιστικό νέφος» (cloud) συμβάλλουν στην αύξηση των επενδύσεων για το μεγάλο στοίχημα που αναλαμβάνει στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το ποσό αυτό που ανακοινώθηκε ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίες έκαναν λόγο για κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 120 δισ. δολαρίων για φέτος. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του τέταρτου τριμήνου σχεδόν διπλασιάστηκαν, στα 27,9 δισ. δολάρια, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ωθώντας τις συνολικές δαπάνες του 2025 στα 91,4 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη της Google αυξήθηκαν κατά 30%, στα 34,5 δισ. δολάρια, το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μητρική εταιρεία Alphabet είχε κέρδη 132 δισ. δολαρίων το 2025.

Η Google έχει αποκτήσει ισχυρή δυναμική στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες με την κυκλοφορία νέων μοντέλων Gemini. Επίσης έχουν χρησιμοποιήσει τη μεγάλη οικονομική της δύναμη και προηγμένα μικροτσίπ στα οποία έχει πρόσβαση, για να ανακτήσει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σούνταρ Πιτσάι επισήμανε ότι οι τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίχθηκαν από μεγάλα άλματα στα κέρδη και τις αυξημένες ταμειακές ροές, καθώς τα διαφημιστικά της έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται και η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τον βραχίονα cloud computing.