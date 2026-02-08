Ο κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Εν μέσω υπερβολικής δόσης γεωπολιτικών εξελίξεων που δεν περιορίζονται στο Ιράν, τη Γροιλανδία και τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι αντιξοότητες από τους δασμούς του Τραμπ και η επιδοτούμενη εξαγωγική προσπάθεια της Κίνας πλήττουν την ευρωπαϊκή μεταποίηση. Παρ’ όλα αυτά, η ευρωζώνη μπορεί να προσβλέπει σε ανάπτυξη ελαφρώς πάνω από τον τρέχοντα ρυθμό του 1,2% φέτος, υποστηριζόμενη από την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση. Το 2027, η ανάπτυξη της ευρωζώνης πιθανότατα θα επιταχυνθεί σε μια κυκλική κορύφωση του 1,5%, καθώς τα γερμανικά δημοσιονομικά κίνητρα αποκτούν δυναμική και ενισχύουν την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία και, σε μικρότερο βαθμό, σε ορισμένες από τις γειτονικές της χώρες. Σε απάντηση, αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων από τα μέσα του 2027 και μετά, από το τρέχον κατώτατο όριο του 2% σε ένα περίπου ουδέτερο 3% μέχρι τις αρχές του 2028. Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη πιθανότατα θα μετριαστεί προς την τάση της το 2028.

Για άλλη μια φορά, η ανάπτυξη της ευρωζώνης ξεπέρασε ελαφρώς τις προσδοκίες στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Εξαιρώντας την ασταθή Ιρλανδία, η οικονομία της ηπείρου αναπτύχθηκε κατά 1% το 2025. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν έξι λόγοι που υποδηλώνουν ότι η ευρωζώνη (εξαιρουμένης της Ιρλανδίας) πιθανότατα θα τα πάει ακόμη καλύτερα φέτος.

Πρώτον, οι αμερικανοί ψηφοφόροι κατηγορούν τώρα τον Τραμπ και όχι τον προκάτοχό του για τις υψηλές τιμές. Διατηρούμε, επομένως, την άποψή μας ότι δεν θα άρει επιθετικά τους δασμούς φέτος.

Δεύτερον, η νομισματική πολιτική λειτουργεί. Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων έχει αυξηθεί στο 2,8% σε ετήσια βάση τον περασμένο Δεκέμβριο, από 0,5% στο τέλος του 2024.

Τρίτον, η ευρωζώνη έχει σε μεγάλο βαθμό αφομοιώσει το σοκ των τιμών της ενέργειας του 2022-2023. Βοηθούμενη από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και από τις πραγματικές αποταμιεύσεις και μια διαρθρωτική μετατόπιση από ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως οι χημικές ουσίες προς άλλες δραστηριότητες, ο λογαριασμός εισαγωγών ενέργειας της ευρωζώνης έχει μειωθεί από την κορύφωση σχεδόν 6% το 2023 σε λιγότερο από 2,5% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Τέταρτον, η ανεργία στην ευρωζώνη έχει μειωθεί στο 6,2% τον Δεκέμβριο, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη του ευρώ το 1999. Αυτό θα πρέπει να στηρίξει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τις δαπάνες με την πάροδο του χρόνου.

Πέμπτον, ο κίνδυνος η Γαλλία να βυθιστεί σε μια μεγάλη πολιτική κρίση με πρόωρες εκλογές για το κοινοβούλιο φέτος έχει υποχωρήσει.

Εκτον, τα γερμανικά δημοσιονομικά κίνητρα κερδίζουν σταδιακά δυναμική. Η γερμανική ανάπτυξη μπορεί έτσι να αυξηθεί από 0,3% πέρυσι σε 0,8% το 2026.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της