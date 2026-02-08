Απόφαση-ανάσα για τους δανειολήπτες κόκκινων δανείων που είχαν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη» έλαβε χθες με μεγάλη πλειοψηφία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Μέσα σε λιγότερο από τέσσερις ώρες οι ανώτατοι δικαστές είχαν ολοκληρώσει την κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψή τους και με την ψήφο τους έγειρε ο ζυγός της Θέμιδος υπέρ της συγκεκριμένης κατηγορίας των δανειοληπτών σε μια πιλοτική δίκη με ευρύτατο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Επί της ουσίας η πλειοψηφία των δικαστών – πληροφορίες λένε ότι η διαφορά ήταν 35 ψήφοι έναντι 12 – συντάχθηκαν με την εισήγηση που είχε διατυπώσει ο εισηγητής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σωκράτης Πλαστήρας, αλλά και με την πρόταση που είχε κάνει η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη περίπου πριν από έναν χρόνο, όταν συζητήθηκε η υπόθεση.

Το θέμα έφθασε στο ανώτατο δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ενώ δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

250.000 κατοικίες

Σύμφωνα με δικηγόρους των δανειοληπτών που δικαιώθηκαν, η απόφαση του δικαστηρίου αφορά περίπου 250.000 δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή ουσιαστικά αποτελεί «δίχτυ προστασίας» για ισάριθμες πρώτες κατοικίες που κινδύνευαν να χαθούν.

Υστερα από αυτή την εξέλιξη αυτό που αναμένεται είναι η δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης, που επίσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των τραπεζών, που θα πρέπει να υπολογίζουν τον τόκο για τη συγκεκριμένη κατηγορία των πελατών τους με βάση τη μηνιαία δόση του δανείου τους, όσο και από τους ίδιους τους δανειολήπτες. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνεται, από το σκεπτικό της απόφασης θα φανεί αν θα έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που μπορεί να καταστήσει ακόμα πιο ευνοϊκή τη θέση των δανειοληπτών, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούν να ζητήσουν να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι δόσεις των δανείων τους, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι τόκοι που έχουν πληρώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια με βάση το σύνολο της οφειλής τους.