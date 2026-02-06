Ο ΠΑΟΚ πέτυχε, στο γήπεδο της Λεωφόρου, την έκτη του φετινή νίκη στις μέχρι τώρα οκτώ αναμετρήσεις που έχει δώσει απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Αρη, καταγράφοντας ένα από τα καλύτερα ρεκόρ της ιστορίας του σε μία σεζόν. Ο Δικέφαλος, μάλιστα, έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στη Λεωφόρο για το Κύπελλο, καθώς και στην «Αγια-Σοφιά» για το πρωτάθλημα, σε επιδόσεις εκ διαμέτρου αντίθετες με αυτές της περσινής σεζόν. Τη σεζόν 2024-25, ο ΠΑΟΚ, στα πρώτα οκτώ ντέρμπι που έδωσε, είχε μετρήσει τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, ενώ το αντίστοιχο φετινό του ρεκόρ στα πρώτα οκτώ ντέρμπι είναι έξι νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Μάλιστα, οι νίκες στις έδρες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ήρθαν σε αναμετρήσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ δεν δέχθηκε γκολ. Την Κυριακή, ο Δικέφαλος έχει ένα ακόμη ντέρμπι, που με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αποτελεί και μία ακόμη πρόκληση, καθώς θα ήθελε να πανηγυρίσει και μία νίκη στην έδρα του Αρη, κάτι που δεν κατάφερε στην επίσκεψή του στο «Κλ. Βικελίδης» για το Κύπελλο.

Στην αναμέτρηση της Κυριακής, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Κωνσταντέλια και καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο την απουσία του, αλλά και συνολικά το ρόστερ, με τον ΠΑΟΚ να έχει πρόγραμμα «φωτιά», από τη στιγμή που ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή και στη συνέχεια η πρώτη αναμέτρηση με τη Θέλτα, σε έναν Φεβρουάριο… χωρίς ανάσα.

Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό πέτυχε ο Γιώργος Γιακουμάκης, που ήταν και το 14ο από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο 30χρονος επιθετικός, με το γκολ που σημείωσε, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος που είχε επιθετικός του ΠΑΟΚ μετά τον Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς. Τη σεζόν 2019-20, ο Κάρολ Σφιντέρσκι είχε πετύχει συνολικά 14 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και έκτοτε κανένας φορ του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να σημειώσει περισσότερα από δώδεκα γκολ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει φτάσει ήδη τα 14, ενώ απομένουν μίνιμουμ άλλοι 17 αγώνες για τον ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο Γιακουμάκης έχει καταφέρει να ταιριάξει απόλυτα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δίνοντας απαντήσεις στις συζητήσεις που είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια αναφορικά με το αν ο τρόπος παιχνιδιού του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι τέτοιος που «εξαντλεί» τους φορ και μειώνει τις επιδόσεις τους.

Δεν είναι τυχαίο πως στο εσωτερικό του Δικεφάλου άρχισαν να γίνονται και οι πρώτες συζητήσεις αναφορικά με την επόμενη μέρα της συνεργασίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Γιακουμάκη, με δεδομένο πως ο Κρητικός επιθετικός αγωνίζεται στους Ασπρόμαυρους με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν την κίνηση του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Χόρχε Σάντσες από τη μεξικανική ομάδα, θεωρώντας πως μπορεί να μεταφραστεί ως μία κίνηση που θα παίξει τον ρόλο της στις διαπραγματεύσεις του καλοκαιριού ανάμεσα στον Δικέφαλο και την Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη.

Η αλήθεια είναι πως, ακόμη και αν δεν υπήρχε ο Γιακουμάκης, ο ΠΑΟΚ θα είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του Σάντσες, καθώς αγωνιστικά ταιριάζει στα «θέλω» που έθεσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο 28χρονος μεξικανός δεξιός μπακ έφτασε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ. Ο Σάντσες βρισκόταν μαζί με την αποστολή της Κρουζ Αζούλ στο Βανκούβερ και είχε αγωνιστεί στις δύο από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Μεξικού, που ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου. Ο Μεξικανός διαθέτει αγωνιστικό ρυθμό και θα μπει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ με στόχο να τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου το συντομότερο δυνατό.