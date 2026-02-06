Το «Σπίτι μου 2», οι εξελίξεις στην Golden Visa, η έντονη ζήτηση για αγορά και ενοικίαση κατοικιών, καθώς και οι διαδοχικές αυξήσεις τιμών στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα διαμόρφωσαν τις εξελίξεις στην ελληνική κτηματαγορά το 2025,σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos Insights.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η αγορά κατοικίας συνέχισε την ανοδική της πορεία και το περασμένο έτος, με τη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης να καταγράφει αύξηση 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε κατά 6%.

Στην Αθήνα η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας ενισχύθηκε κατά 8,7% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ στα ενοίκια η αύξηση κινήθηκε στο 4,5% υποχωρώντας από τη σημαντική άνοδο 8,1% που είχε καταγραφεί το 2024.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 11,2% σε ετήσια βάση, ενώ ελαφρώς μικρότερη της τάξης του 9,2% ήταν η αύξηση της μέσης ζητούμενης τιμής ενοικίασης κατοικίας το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο Δήμος Αθηναίων αναδεικνύεται ως η περιοχή της Αττικής με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση (11,6%), γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης για κεντρικές και αναβαθμιζόμενες περιοχές. Η Βουλιαγμένη διατηρεί την πρωτοκαθεδρία ως η πιο ακριβή περιοχή της Αττικής για αγορά και ενοικίαση κατοικιών το 2025.