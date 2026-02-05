Με τη δεδομένη απουσία του Γιόβιτς στο προσεχές παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό όπου ο σέρβος φορ έχει δηλωθεί να εκτίσει τιμωρία καρτών, όπως και ο Ρέλβας, δίνεται η ευκαιρία στον Βάργκα να βγει μπροστά για την ΑΕΚ. Είτε μόνος στην κορυφή της επίθεσης είτε με παρτενέρ δίπλα του, ο Ούγγρος θα είναι αυτός που εκτός απροόπτου θα πάρει τη φανέλα βασικού, μία εβδομάδα μετά το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ενα γκολ που όπως παραδέχθηκε και σε δηλώσεις στην πατρίδα του περίμενε πολύ από τη μέρα που αποκτήθηκε από την Ενωση και το χάρηκε ιδιαίτερα, παρότι τελικά δεν συνοδεύτηκε με νίκη της ομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Είχε φανεί από τις πρώτες συμμετοχές του Βάργκα με την ΑΕΚ πως ήταν αγχωμένος, κάτι που είχε διαπιστώσει και ο Νίκολιτς, γνωρίζοντας πως όλοι περιμένουν από εκείνον να αρχίσει να κάνει αυτό για το οποίο αποκτήθηκε, δηλαδή να σκοράρει. Αυτό το ψυχολογικό βάρος έφυγε πλέον από τις πλάτες του και απελευθερωμένος από το άγχος έχει την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στο σκοράρισμα απέναντι στον Πανσερραϊκό. Σε ένα παιχνίδι που γνωρίζουν στην Ενωση πως παρά το ότι ο αντίπαλος είναι ουραγός, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολο.

Και μόνο το γεγονός ότι από τότε που οι Σερραίοι επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία, η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να φύγει με διπλό από την έδρα τους σε δύο επισκέψεις (μία ισοπαλία και μία ήττα), μιλάει από μόνο του. Ο Νίκολιτς δεν θέλει ούτε να σκέφτεται απώλεια σε αυτό το παιχνίδι, μία εβδομάδα πριν η Ενωση πάει στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι πως πέρα από την ισοπαλία με την ΑΕΛ εκτός έδρας, οι Κιτρινόμαυροι δεν έχουν άλλη απώλεια μέχρι τώρα με τις θεωρητικά μικρές ομάδες στο πρωτάθλημα.

Στη Μυτιλήνη βρέθηκε χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος για την κοπή της πίτας του Συνδέσμου Φιλάθλων της ΑΕΚ στο νησί. Κατά την ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ τόνισε μεταξύ άλλων: «Το 2026 εύχομαι καθόλου βία στα γήπεδα και ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε να επιστρέψουν οι οικογένειες. Εξω η βία από τα γήπεδα».