Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης στα πολιτικά κόμματα για το έτος 2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είπα να σας δώσω μια εικόνα των ποσών με τα οποία θα επιδοτηθούν από τον κρατικό κορβανά. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 40.161.600,00 ευρώ. Και από το ποσό αυτό, τα 33.468.000 ευρώ αφορούν την τακτική ετήσια χρηματοδότηση, ενώ τα 6.693.600 ευρώ προορίζονται «αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς». Η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται – προφανώς – στη ΝΔ, η οποία λαμβάνει συνολικά 14.800.294,72 ευρώ, με την τακτική χρηματοδότηση στα 12.333.578,93 και την επιμορφωτική στα 2.466.715,79 ευρώ. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ (βάσει του εκλογικού αποτελέσματος του 2023) με συνολικά 7.025.636,38 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 4.974.785,78 ευρώ. Το ΚΚΕ λαμβάνει 3.556.615,10 ευρώ, η Ελληνική Λύση 2.443.246,16 ευρώ, η Νίκη 2.191.576,63 ευρώ και η Πλεύση Ελευθερίας 2.010.526,99 ευρώ. Μικρότερα ποσά (άνω των 200.000 ευρώ) λαμβάνουν επίσης η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 και η Νέα Αριστερά.

Επιχορήγηση με επιμερισμό

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ως συνασπισμός κομμάτων, λαμβάνει ποσά που υπολογίζονται ανά σχηματισμό που μετέχει. Αυτό που βλέπετε παραπάνω, δηλαδή, είναι το σύνολο. Το Κίνημα Αλλαγής λαμβάνει συνολικά 3.731.089,33, ενώ το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 1.243.696,45.

Τι ισχύει για τους «Σπαρτιάτες»

Επειδή φαντάζομαι πως κάποιοι αναρωτιέστε για την περίπτωση των «Σπαρτιατών». Αν και τυπικά στο συγκεκριμένο κόμμα αναλογεί ποσό ύψους 2.062.400,88 ευρώ, η απόφαση ορίζει ρητά την πλήρη αναστολή της καταβολής των χρημάτων, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας και της κοινής υπουργικής απόφασης του Ιανουαρίου 2025. Τα χρήματα θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν άτοκα μόνο σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αθωωτικής απόφασης για το κόμμα.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης

Χωρίς να έχει ακόμα «κλειδώσει», πληροφορίες από Αθήνα και Αγκυρα λένε ότι η 11η Φεβρουάριου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αγκυρα, με κεντρικό γεγονός τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο τραπέζι παραμένει, βέβαια, και η 13η Φεβρουαρίου, διά παν ενδεχόμενο, μιας και ουδείς μπορεί να αποκλείσει κάποιο έκτακτο γεγονός που θα επηρεάσει το πρόγραμμα των δύο ηγετών, λόγω και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί περιφερειακά και διεθνώς. Προφανώς, άλλωστε, η αιτία για τη μη ανακοίνωση ακριβούς ημερομηνίας από καμία από τις δύο πλευρές έως και τώρα, είναι το κακό προηγούμενο της ακυρωθείσας συνάντησης της Νέας Υόρκης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Που καμία πλευρά δεν θέλει να επαναληφθεί. Και οι δύο πλέον επενδύουν στον διμερή διάλογο που δεν θα επιτρέπει έξωθεν παρεμβάσεις (βλέπε ΗΠΑ…). Υπάρχει, πάντως, η αίσθηση ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί αργότερο έως το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 3-4 ημέρες πριν από το ραντεβού.

«Προπομπός» στο Νέο Δελχί

Εχουμε νέα και από το ταξιδιωτικό πρόγραμμα του Μαξίμου, το οποίο, όπως φαίνεται, περιλαμβάνει λίαν συντόμως μακρινούς προορισμούς. Και μπορεί τα φώτα να πέφτουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μαθαίνω πως άλλος θα πατήσει πρώτος το πόδι του στο Νέο Δελχί. Ο λόγος για τον Νίκο Δένδια, ο οποίος θα λειτουργήσει ως άτυπος «προπομπός». Ο υπουργός Αμυνας θα βρεθεί στην Ινδία πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προετοιμάζοντας – τρόπον τινά – το έδαφος σε μια χώρα που εξελίσσεται στο απόλυτο γεωπολιτικό και οικονομικό must για την Ευρώπη και με την οποία η Ελλάδα έχει συνεργασίες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Οσο για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ινδία, δεν είναι εθιμοτυπική. Ερχεται στον απόηχο της μεγάλης συμφωνίας ΕΕ – Ινδίας (έπειτα από 20 χρόνια παζαριών, παρακαλώ). Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Οτι πέφτουν οι δασμοί σε πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών προϊόντων. Κοινώς, η ελληνική επιχειρηματικότητα βλέπει μια τεράστια αγορά να ανοίγει διάπλατα και το Μαξίμου θέλει να είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Καθ’ οδόν προς την Ανατολή, ο Πρωθυπουργός θα κάνει και μια στρατηγική στάση στο Αμπου Ντάμπι, με στόχο αμιγώς επενδυτικό.

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός συναντήθηκε με άλλον πολιτικό αρχηγό σε… ουδέτερη έδρα, για να συζητήσουν για ενδεχόμενες συνεργασίες; Καλεσμένος ήταν, μάλιστα, κι ένας τρίτος πολιτικός αρχηγός που δεν κατάφερε να παραστεί. Διεμήνυσε, ωστόσο, την προθυμία του να συμμετάσχει όταν επανέλθουν στο ζήτημα…