Ενας 55χρονος βαφέας, πατέρας ενός κοριτσιού από το χωριό Κοπτερό Ροδόπης, μουσουλμάνος το θρήσκευμα, ο οποίος μετέβαινε τακτικά για εργασία – κυρίως στις αμμοβολές – σε γερμανικά ναυπηγεία, ύστερα από συμφωνίες που έκλειναν δύο έλληνες μεσάζοντες ανεύρεσης προσωπικού, μαζί με έναν 37χρονο ρουμάνο συνάδελφό του, κατηγορούνται από τις γερμανικές Aρχές για απόπειρα δολιοφθοράς σε πολεμικά πλοία (και συγκεκριμένα στην κορβέτα «Emden»), που ήταν ελλιμενισμένη για επισκευές σε ναυπηγείο στο Αμβούργο και είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για δοκιμές.

Το εξελισσόμενο θρίλερ κατασκοπείας και σαμποτάζ ξεκινά τον περασμένο Οκτώβριο και πιθανολογείται – χωρίς ωστόσο καμία επίσημη αναφορά – ότι σχετίζεται με «ρωσικό δάκτυλο», με πολλές όμως από τις πτυχές της υπόθεσης να ερευνώνται ακόμη, προκειμένου να προσδιοριστεί αν υπάρχουν κεντρικός συντονισμός από άλλη χώρα, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές κ.λπ.

Η μαρτυρία

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν – μέσω της διεθνούς αλληλογραφίας – οι ελληνικές αρχές, επιβαρυντική για τον 55χρονο εργαζόμενο ήταν, εκτός των άλλων, η μαρτυρία ενός συναδέλφου του ότι είδε μετά την αποχώρησή του «έναν ανεμιστήρα της μηχανής πλοίου να καπνίζει και να δημιουργείται πρόβλημα σε έναν πυκνωτή». Επιπλέον η κατηγορία εις βάρος του, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ήταν ότι «απενεργοποίησε ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση τμήματος των μηχανών του πλοίου».

Στη συνολική ενημέρωση από τη Eurojust (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη δικαστική συνεργασία) σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι, εκτός των άλλων, «έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στους κινητήρες πλοίων του γερμανικού πολεμικού ναυτικού», ότι «τρύπησαν γραμμές παροχής πόσιμου νερού» και ότι «αφαίρεσαν τάπες δεξαμενών καυσίμων».

Ωστόσο καμία από αυτές τις παράνομες ενέργειες δεν προσωποποιείται συγκεκριμένα στον 55χρονο από τη Ροδόπη, ο οποίος φάνηκε έκπληκτος όταν τον συνέλαβαν.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν έξι κινητά, τρία USB, μία κάρτα SIM, ένας σκληρός δίσκος και 19 βιβλιάρια τράπεζας. Χωρίς όμως τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή του να είναι μεγάλα. Τα πειστήρια παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές.

Ο 37χρονος Ρουμάνος

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος Ρουμάνος, συνάδελφος του 55χρονου, συνελήφθη στη Γερμανία ενώ έγιναν επιτόπιες έρευνες και στην κατοικία του στη Ρουμανία – στην περιοχή της Κωνστάντζας – και σε άλλα μέρη στη Γερμανία αλλά και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη ρουμανική Newsweek România, οι Αρχές στο σπίτι του Ρουμάνου βρήκαν και κατέσχεσαν στοιχεία που πρόκειται να παραδοθούν στις γερμανικές δικαστικές αρχές.

Μέχρι στιγμής όμως κανένας δεν δίνει κίνητρο για τις πράξεις των δύο συλληφθέντων (π.χ. χρηματική ανταμοιβή, ιδεολογικό κίνητρο, ξένη επιρροή κ.λπ.). Επιπλέον δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά για συσχετισμό τους με ξένες υπηρεσίες, οργανώσεις ή μεγαλύτερα δίκτυα, πέρα από τις υποψίες των γερμανικών αρχών.

Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση της Eurojust που συντόνιζε τις σχετικές έρευνες, οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία και να καθυστερήσουν τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις του γερμανικού ναυτικού.

Αναμένεται πλέον να ερευνηθεί – μέσω και ανάλυσης τηλεφωνικών κλήσεων, κατασχεθέντων πειστηρίων, κ.λπ. – ποιοι μπορεί να στρατολόγησαν και υπό ποιες συνθήκες τους δύο κατηγορουμένους, ποιοι ήταν οι «σύνδεσμοί» τους για να προχωρήσουν σε αυτές τις καταγγελλόμενες πράξεις δολιοφθοράς.