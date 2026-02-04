Συνελήφθησαν ένας 54χρονος Έλληνας και ένας 37χρονος Ρουμάνος κατηγορούμενοι για απόπειρα σαμποτάζ σε κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας στο ναυπηγείο του Αμβούργου.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την απόρριψη λειαντικού χαλικιού στους κινητήρες, διάτρηση γραμμών τροφοδοσίας νερού, αφαίρεση καπακιών δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην κορβέτα.

Η υπόθεση εξετάζεται από ελληνικές, γερμανικές και ρουμανικές αρχές σε συνεργασία με τη Eurojust, που συντονίζει τις δικαστικές έρευνες, ενώ αναζητούνται τα προσωπικά κίνητρα και πιθανές συνδέσεις με οργανωμένους φορείς.

Εντύπωση προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με τη σύλληψη δύο ανδρών – ενός 54χρονου Έλληνα από τη Ροδόπη και ενός 37χρονου Ρουμάνου – οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα σαμποτάζ σε κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας στο ναυπηγείο του Αμβούργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, οι δύο ύποπτοι φέρονται να προχώρησαν σε εκτεταμένες ενέργειες δολιοφθοράς. Μεταξύ άλλων, φέρονται να έριξαν λειαντικό χαλίκι στους κινητήρες του πλοίου, να διάτρησαν τις γραμμές τροφοδοσίας νερού, να αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και να απενεργοποίησαν ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας.

Από την έρευνα στο σπίτι του Έλληνα στα Πομακοχώρια κατασχέθηκαν ψηφιακά στοιχεία, όπως υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά ίχνη επικοινωνίας ή συντονισμού.

Διεθνής συνεργασία στην έρευνα

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στενή συνεργασία των ελληνικών, γερμανικών και ρουμανικών αρχών, υπό τον συντονισμό της Eurojust (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνεργασίας Δικαστικών Αρχών). Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τόσο τα προσωπικά κίνητρα του 54χρονου όσο και πιθανές συνδέσεις με εξωτερικούς ή οργανωμένους φορείς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια πίσω από αυτή την πρωτοφανή ενέργεια δολιοφθοράς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η δολιοφθορά

Σύμφωνα με τις γερμανικές και ευρωπαϊκές αρχές, οι δύο άνδρες, που εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρονται να πραγματοποίησαν τις πράξεις σαμποτάζ το 2025 με στόχο να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά χαλίκια στον κινητήρα της κορβέτας, τρύπησαν τη γραμμή τροφοδοσίας πόσιμου νερού, αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας.

Το σαμποτάζ εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της κορβέτας «Emden», λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή της από το ναυπηγείο του Αμβούργου.

Ερωτήματα

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη αιτιολόγηση ή ανάθεση από κάποιον εξωγενή παράγοντα πίσω από την επίθεση – είτε πολιτικό, κρατικό ή εγκληματικό δίκτυο. Οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές στη Γερμανία έχουν δηλώσει ότι η έρευνα θα εξετάσει αν οι ύποπτοι ενήργησαν κατόπιν εντολών τρίτου προσώπου ή οργανισμού.

Αναλυτές και αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η φύση των ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν σε στρατιωτικό εξοπλισμό, εγείρει ερωτήματα για πιθανές διεθνείς ή ιδεολογικές αφορμές. Παράλληλα, γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενέργειες που «ταιριάζουν με ρωσικό προφίλ», χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει έως τώρα συγκεκριμένη σύνδεση.