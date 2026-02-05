Δεν εξελίχθηκε όπως παλαιότερα η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα. Οι ομάδες φρόντισαν να κάνουν κινήσεις και αυτό είναι καλό – οι πάντες θέλουν να προοδεύσουν, κυρίως όταν έχουν μπροστά τους αναμετρήσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάει να πει πως ο συντελεστής δυσκολίας θα είναι υψηλότερος, ενώ επιπρόσθετα ανεβαίνει ο αριθμός των αγώνων.

Και μάλλον εδώ κρύβεται το ζουμί της όλης ιστορίας: όχι μόνο αποκτούν παίκτες ή κοιτούν για ευκαιρίες ακόμη και την υστάτη ώρα, αλλά φροντίζουν οι προπονητές να τους βάζουν γρήγορα στη μάχη και να τους ρίχνουν μονομιάς στα βαθιά των απαιτητικών αγώνων. Δεν συμβαίνει τυχαία όλο αυτό. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, είχε χθες στο βασικό του σχήμα τόσο τους Τεττέη και Κοντούρη που ναι μεν εντάχθηκαν εδώ και κάποιες εβδομάδες στο πράσινο ρόστερ, αλλά και τον Αντίνο, παίκτη που κουβαλά τις προσδοκίες πως κάτι σπέσιαλ θα έρθει στο χορτάρι. Από μια «ακριβή μεταγραφή», άλλωστε, πάντα κάτι παραπάνω θετικό περιμένεις.

Και ο Μεντιλίμπαρ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε από νωρίς την τόσο πολύτιμη νίκη στην Τρίπολη και ο προπονητής των Ερυθρόλευκων είχε τη δυνατότητα να δει τι μπορούν να κάνουν ή να δώσουν στο σύνολο, τόσο ο Αντρέ Λουίζ όσο και ο Κλέιτον. Καμιά διάθεση να δοθεί στους νέους, ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο προπονητής, ο λεγόμενος «χρόνος προσαρμογής». Αυτά στις μέρες μας δεν… υπάρχουν. Πριν από κάμποσες δεκαετίες οι παράγοντες έκλειναν και φιλικά παιχνίδια προκειμένου κάποιος νιόφερτος να προσαρμοστεί με ομαλό τρόπο. Οταν όμως το ένα ματς διαδέχεται το άλλο, οι ποδοσφαιριστές καλούνται να μην προπονηθούν σε κανονικούς ρυθμούς αλλά να γνωρίσουν τους συμπαίκτες τους σε συνθήκες επίσημης αναμέτρησης, η όλη διαδικασία αλλάζει και αυτό φαντάζει φυσιολογικό. Και επιπρόσθετα, δεν έχουν το περιθώριο να κάνουν υπομονή οι προπονητές, απλά γιατί χρειάζονται και τον… τελευταίο άσο που στελεχώνει το έμψυχο δυναμικό, του δίνουν λεπτά συμμετοχής γιατί γνωρίζουν πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να παραστεί ανάγκη να τον χρησιμοποιήσουν.

Κάπως έτσι, οι μεταγραφές του χειμώνα αποκτούν μια ξεχωριστή σημασία. Ακόμη κι αν κάποιος δεν προσφέρει τα αναμενόμενα, ασφαλώς και θα έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα. Θα τον έχουμε δει αγωνιζόμενο. Το rotation είναι η λέξη της εποχής. Και απαιτείται από όλους να γίνεται εκτεταμένο και βλέπουμε τους προπονητές που μοιάζουν με τους καλύτερους διαχειριστές μιας κατάστασης.