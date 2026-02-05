Στοιχεία από τη διαχείριση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στη δέκατη επέτειο που συμπληρώνεται φέτος μετά την ανάληψη της διαχείρισης από την Cosco Shipping παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης του λιμανιού, Σου Σουντόνγκ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα.

Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σου Σουντόνγκ, το λιμάνι του Πειραιά έχει σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους λειτουργικούς του δείκτες σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια. Η ετήσια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έχει αυξηθεί από 680.000 TEU κατά την απόκτησή του σε πάνω από 5,6 εκατομμύρια, ανεβαίνοντας από την 93η στην 25η θέση παγκοσμίως. Αυτό καθιστά το λιμάνι το τέταρτο μεγαλύτερο στα εμπορευματοκιβώτια στην Ευρώπη. Ο τερματικός σταθμός κρουαζιέρας κατέγραψε 863 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, με αύξηση 38% από 625 προσεγγίσεις το 2016. Εξυπηρέτησε 1,86 εκατομμύρια επιβάτες, με αύξηση 71% από 1,09 εκατομμύρια το 2016, καθιστώντας το λιμάνι το δεύτερο μεγαλύτερο στην κρουαζιέρα στην Ευρώπη.

Ο τομέας της εφοδιαστικής διαχειρίστηκε 182.000 τόνους φορτίου, καταγράφοντας αύξηση 99% από 91.700 τόνους το 2016. Τα τέλη παραχώρησης που κατέβαλε το λιμάνι του Πειραιά στην ελληνική κυβέρνηση έχουν αυξηθεί από περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το 2016 σε 8,7 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Τον Ιούνιο του 2025 η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπέρασε το 1,24 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 373% σε σύγκριση με τον χρόνο εξαγοράς και σημειώνοντας ρεκόρ υψηλό από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2003, αναφέρεται.

Θέσεις εργασίας

Το λιμάνι του Πειραιά έχει δημιουργήσει άμεσα 4.300 θέσεις και έμμεσα 12.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Επενδύει πάνω από 500.000 ευρώ ετησίως σε έργα που υποστηρίζουν την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της υποτροφίας COSCO SHIPPING Kunpeng πέρυσι. Ολα αυτά δείχνουν τη συνεπή δέσμευση του λιμένα του Πειραιά στη φιλοσοφία ανάπτυξης του «αμοιβαίου οφέλους και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας, προς όφελος της τοπικής κοινότητας», σημείωσε ο Σου Σουντόνγκ.