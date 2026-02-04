Μπορεί ο Παναθηναϊκός εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών στο ρόστερ του να εξασφαλίσει πρόκριση επί του ΠΑΟΚ; Είναι εφικτό να αφήσει στην άκρη την όλη διαδικασία, να επικεντρωθεί στον στόχο και εν τέλει να σώσει μια σεζόν που επί του παρόντος μοιάζει χαμένη;

Ολα αυτά θα φανούν μέσα σε λίγες ημέρες και στον διπλό ημιτελικό. Ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ αλλάζει με τρόπο που θυμίζει καλοκαίρι κι ας έχουμε στις μέρες είτε κρύο είτε (συχνά πυκνά) καταρρακτώδεις βροχές. Ουσιαστικά παρατηρείται ένα «φύγε εσύ έλα εσύ» και με το Τριφύλλι να βλέπει πως ο προπονητής του δοκιμάζει πολλά σχήματα, χρησιμοποιεί νεαρούς ώστε να τους τσεκάρει ή δίνει ευκαιρίες σε όσους βρίσκονταν στην «απ’ έξω» και δεν υπολογίζονταν σε μεγάλο βαθμό.

Για πολλούς, όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Αλλά στον αντίποδα, μπορεί να ειπωθεί πως μοιάζουν χρήσιμα αν θέλει ο Παναθηναϊκός να… κόψει δρόμο και να εμπιστευθεί έως το τέλος τον ισπανό προπονητή προκειμένου να κάνει επανεκκίνηση. Γιατί στο ποδόσφαιρο, ας μη το ξεχνάμε, όλα σχετίζονται με το αποτέλεσμα. Και μπορεί να έχει δοθεί πίστωση χρόνου στον Μπενίτεθ, πρέπει όμως μαζί του να έρθουν και χαμόγελα, πάει να πει κάποιες νίκες που θα δώσουν οξυγόνο και θα φέρουν άνεμο αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ, μια όντως φορμαρισμένη ομάδα και με έφεση στο γκολ και σε παιχνίδι με συνεχείς πάσες, έχει όπλο την ομοιογένεια και το γεγονός πως καθοδηγείται από τον ίδιο προπονητή πολύ καιρό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αμφιβάλλει για την ποιότητα του ρόστερ του, ίσως όμως το πρόβλημα σε αυτό το ζεύγος των ματς να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που αρκετοί έχουν στο μυαλό τους: θα απουσιάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο δεξιοτέχνης χαφ του Δικεφάλου διάγει μια ώριμη σεζόν, εξαιρετική σε γκολ και ασίστ. Στο χαμένο για τον ΠΑΟΚ ραντεβού της Λεωφόρου (1-2) είχε σημειώσει το μοναδικό γκολ της ομάδας του. Λίγες εβδομάδες μετά στην Τούμπα, ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που «άνοιξε το σκορ» για το 2-0. Με απλά λόγια, τρία γκολ ο ΠΑΟΚ με τους Πράσινους, τα δύο ο Κωνσταντέλιας. Αυτό μπορεί να λέει κάποια πράγματα. Προφανώς και η απουσία ενός παίκτη-βαρόμετρου είναι κάτι που θα θελήσει να εκμεταλλευτεί τόσο απόψε όσο και στην Τούμπα ο Μπενίτεθ. Γιατί γνωρίζει καλά πως το μισό ή και παραπάνω βήμα για το Κύπελλο είναι το τετ-α-τετ με τον ΠΑΟΚ. Ενας ημιτελικός, συνεπώς, με οσμή τελικού.