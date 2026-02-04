Στις τελευταίες παρουσιάσεις της «Ιθάκης» παρατηρείται το εξής μοτίβο: στα πάνελ για το βιβλίο βρίσκονται κατά βάση ένας συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ένας πρώην ή νυν συριζαίος (μπορεί και δύο) και ένας ή δύο ανανήψαντες πασόκοι. Από αυτό δεν ξεφεύγουν ούτε τα Γιάννενα, στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί το Σάββατο – για το βιβλίο του θα μιλήσουν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης (και στενός συνεργάτης του) Μιχάλης Καλογήρου, η ηθοποιός Μαρία Κατσουρίδη, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κόκκαλης και ο γιατρός Γιώργος Μπουλμπασάκος, που αποχώρησε πρόσφατα, με δημόσια επιστολή του, από το ΠΑΣΟΚ.

Ειδική σημασία

Από όλους αυτούς είναι εμφανές πως οι πιο σημαντικές παρουσίες, αυτές που δημιουργούν τον ντόρο, είναι οι πασοκικές. Και εύλογα, αυτό το στίγμα θέλει να δώσει η πλευρά Τσίπρα, για όσους ενοχλημένους από τους χειρισμούς της Χαριλάου Τρικούπη – πως οι φτερούγες του νέου κόμματος είναι ανοιχτές. Καθόλου τυχαία, οι παρατηρητές των εξελίξεων που αφορούν το πασοκικό συνέδριο με διεύθυνση στην Αμαλίας έχουν αυξηθεί, γιατί γνωρίζουν πως τα όσα συμβούν μεταξύ 27 και 29 Μαρτίου τους επηρεάζουν όλους. Σε κάθε περίπτωση, είναι τόση η συζήτηση για τους κεντροαριστερούς συσχετισμούς, που ούτε ένας δεν σκέφτηκε πως ο Τσίπρας θα βρεθεί στα Γιάννενα λίγες μέρες μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κάτι δεν κατάλαβαν

Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Μπίστης στο Meganews μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά, σχολίασε πως ο πρώην πρωθυπουργός «είναι αρκετά ώριμος, ξέρει ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα άτομο (…) Η αυτοοργάνωση θέλει οργάνωση». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, σαν τον Μπίστη, πιστεύουν στις συνεργασίες των προοδευτικών κομμάτων και προβάλλουν τον Τσίπρα ως τον μοναδικό έχοντα τα «ηγετικά χαρακτηριστικά» απέναντι στον Μητσοτάκη ή ως τη «μοναδική λύση». Εχουν συνειδητοποιήσει τι εννοεί ο Τσίπρας όμως; Εχουν καταλάβει πως δεν θέλει συνεργασίες, αλλά αυτοδιάλυση και ενσωμάτωση; Ή μήπως ελπίζουν πως μέχρι το τέλος θα έχει αλλάξει γνώμη;

Στους εφαρμοστικούς

Ενα από τα άρθρα που θέτει υπό συζήτηση η ΝΔ στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι, όπως φαίνεται, το 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων – για να «στριμώξει» το ΠΑΣΟΚ, δεν αποκλείεται να συνδέσει την κατάργησή της με την αξιολόγηση, την οποία η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει αρνηθεί. Ομως στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν πως δεν πρέπει να πειραχθεί γενικά το άρθρο, καθώς το πραγματικό πρόβλημα είναι πως οι υφιστάμενοι εφαρμοστικοί νόμοι για την αξιολόγηση είναι επαρκείς αν εφαρμοστούν. Το πρόβλημα, για τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι πως η σημερινή κυβέρνηση δεν τους εφαρμόζει – και τα υπόλοιπα είναι πυροτέχνημα.

Απορία

Πόσοι θα μείνουν στο Κίνημα Δημοκρατίας μέχρι το συνέδριο;