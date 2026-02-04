Τον πρώτο λόγο στη διανομή μιας ταινίας, μιας παράστασης ή οποιουδήποτε έργου τέχνης τον έχει ο σκηνοθέτης. Εκείνος φέρει την ευθύνη να επιλέξει το καστ που θεωρεί ιδανικό για να εκφράσει το όραμά του. Η λογοκρισία σε αυτό το σημείο, για μένα, αποτελεί κόκκινη γραμμή. Πρόκειται για μια ταινία που ακόμη δεν έχουμε δει. Ο Νόλαν την έχει φανταστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο και δεν έχουμε το δικαίωμα να την κρίνουμε πριν την παρακολουθήσουμε.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι σε ένα έργο τέχνης μιλάμε για μυθοπλασία. Δεν γνωρίζουμε πώς ήταν οι πραγματικοί χαρακτήρες, από τη στιγμή που αναφερόμαστε στη μυθολογία. Το έργο του Νόλαν δεν τιτλοφορείται «Ομήρου Οδύσσεια», αλλά «Οδύσσεια» – μια λέξη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για να περιγράψουμε μια περιπέτεια οποιουδήποτε είδους. Η έννοια αυτή έχει αποκτήσει άλλες διαστάσεις στη ζωή μας και κάνουμε τις δικές μας αναγωγές, είτε καλλιτεχνικές είτε κοινωνικές. Τέλος, σε ένα έργο – θεατρικό ή κινηματογραφικό – μπορούμε να μη συνυπολογίσουμε χαρακτηριστικά όπως η ηλικία ή το φύλο και να προχωρήσουμε σε μια διανομή που εκφράζει το όραμα της ιστορίας που θέλουμε να αφηγηθούμε. Σημασία έχει ο ηθοποιός να είναι καλός σε αυτό που κάνει και να βρίσκεται κοντά σε αυτό που έχει σχεδιάσει ο σκηνοθέτης.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης είναι σκηνοθέτης