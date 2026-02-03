Δύο χρόνια πίσω. Πρώτη του χρόνου. Με την έκπληξη για το timing να παραπέμπει σε κανονικό μεταγραφικό δώρο του Βαγγέλη Μαρινάκη στο ερυθρόλευκο κοινό. Κανονικό κόλπο γκρόσο με την υπογραφή του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού. Ο τρόπος που ο πολύς Ζέλσον Μαρτίνς άφησε το Πριγκιπάτο του Μονακό για την κορυφαία ελληνική ομάδα. Χρειαζόταν λιγάκι υπομονή καθώς ο απίθανος αυτός winger είχε ανάγκη να βρει κίνητρο και ρυθμό. Και έτσι αποκτήθηκε. Με τη σκέψη ότι ως το καλοκαίρι θα περάσει από αυτό το μεταβατικό στάδιο. Τι ακολούθησε;

Εβδομήντα έξι ματς, δεκατρία γκολ, δεκαέξι ασίστ και ένα… άλμπουμ αναμνήσεις μετά η ιστορία της απόκτησης του άσου από το Πράσινο Ακρωτήρι φαντάζει εξαιρετικά επίκαιρη. Ειδικά από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης το ξανάκανε. Τότε έπεισε τη Μονακό και τον Ζόρζε Μέντες. Χθες επιβεβαιώθηκε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή ότι έπεισε (ξανά) και τον ίδιο τον Ζέλσον πως εδώ είναι το σπίτι του. Είχε συμβόλαιο με +1 ως το 2027 ο 30χρονος winger. Το έκανε με +1 ως το 2029 με μια γενναία αύξηση αποδοχών από εκείνες που εμπράκτως αναγνωρίζουν την προσφορά. Ο Μαρτίνς λοιπόν εδώ θα μείνει. Με τη φιλοδοξία να κάνει τον Ολυμπιακό τον σημαντικότερο σταθμό της ήδη σπουδαίας καριέρας του. Κέρδισε ήδη το τρεμπλ του 2025. Είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της πρόκρισης στα playoffs του Champions League. Και τελικά, παρότι στο πρώτο εξάμηνο έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας – χάνοντας τη συμμετοχή στην ιστορική κατάκτηση του Conference League – είναι από τα πρόσωπα «κλειδιά» της εποχής Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο λιμάνι.

Η συνέχεια

Το συνηθίζει ο Ολυμπιακός να ολοκληρώνει με happy end τις «εσωτερικές υποθέσεις». Και στη στροφή του 2026 έχει τη σημασία του όλο αυτό μιας και δεδομένα είναι εξαιρετικά επίκαιρες. Εχει ανοίξει η κουβέντα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για την ανανέωση του συμβολαίου που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Είναι στο τραπέζι με τον Τσικίνιο που έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027. Υπάρχει κουβέντα και με τον νεαρό Αλέξη Καλογερόπουλο που το τελευταίο δίμηνο κέρδισε και εκείνος μια θέση στο rotation. Στο μεταξύ ανανέωσαν (επίσημα) ήδη ο Κοστίνια και ο Λορέντσο Πιρόλα, ακριβώς για να κερδίσουν και εκείνοι μια γενναία αύξηση. Συν φυσικά ότι ήδη ανανέωσε και ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Διόλου άσχημα…