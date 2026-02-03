Η επόμενη συνεδρίαση στην οποία σίγουρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στον ίδιο χώρο με τα βασικά στελέχη της εσωκομματικής του αντιπολίτευσης θα είναι – εκτός κάποιας εμβόλιμης Πολιτικής Γραμματείας, που εξετάζεται για την επόμενη εβδομάδα -η συνεδρίαση του συνόλου της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) στις 15 του μήνα. Μέχρι τότε, είναι κοινός τόπος τόσο στην ηγετική ομάδα όσο και στην εσωκομματική αντιπολίτευση πως η ένταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί, τουλάχιστον δημόσια. Ομως ως τώρα κανείς δεν κάνει κάτι για αυτό – κάθε στρατόπεδο μέσα στο κόμμα αποδίδει ευθύνες για την κατάσταση στους απέναντι, με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο του Μαρτίου, όπου όλοι εκτιμούν πως θα φανεί η στρατηγική της κάθε πλευράς.

Θρυαλλίδα εξελίξεων

Οι τόνοι ανέβηκαν τις προηγούμενες μέρες μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις. Στελέχη στον προεδρικό πυρήνα έφτασαν στο σημείο να υπονοούν την ανάγκη για διαγραφές, με αποδέκτη βασικά τον Χάρη Δούκα, όμως στην πραγματικότητα τέτοια πρόθεση ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει, παρά το κακό κλίμα που επικρατεί. Στο στρατόπεδο του Ανδρουλάκη εκτιμούν πως οι πολιτικές διαφορές που προβάλλει ο δήμαρχος Αθηναίων και η επιμονή του στο ψήφισμα μπορεί να αποτελέσουν θρυαλλίδα εξελίξεων τις μέρες του συνεδρίου, ενώ στις τάξεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, σε διάφορα επίπεδα οξυμμένου ύφους, καταλογίζουν στον πρόεδρο προσπάθεια να ελέγξει το συνέδριο, αλλά και προσπάθεια να αφήσει ανοιχτό παράθυρο σε πιθανή συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Από τη δική του πλευρά, ο Παύλος Γερουλάνος εγείρει θέματα εσωκομματικής δημοκρατίας και έθεσε πρώτη φορά το θέμα της ανάγκης να διατυπωθεί συνεδριακά ο αποκλεισμός οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ – χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά σε ψήφισμα, όπως ο Δούκας, αλλά σε «κείμενα» του συνεδρίου, πράγμα στο οποίο η Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι αρνητική.

Πού συμφωνούν

Από τη δική της πλευρά, η Αννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε (Σκάι) οκτώ σημεία στα οποία μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει καμία διαφωνία: η σοσιαλδημοκρατική του ταυτότητα, το γεγονός ότι δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές – όχι σε «συνομοσπονδίες», η αμφίπλευρη διεύρυνση που αφορά πρόσωπα, η συνεργασία (στον δρόμο προς την κάλπη) με κόμματα και κοινωνικούς φορείς, η θεσμική και προγραμματική αντιπολίτευση, η επιλογή για μη συνεργασία με τη ΝΔ («είμαστε το αντίπαλον δέος της κυβέρνησης») και ο στόχος του πρώτου κόμματος είναι, για την επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού, σημεία στα οποία όλο το ΠΑΣΟΚ, όλα τα (πολλά) του στρατόπεδα έχουν συμφωνήσει. Και αυτή, ωστόσο, άφησε τις αιχμές της για τη διαχείριση της κατάστασης από όλες τις πλευρές: «Οχι, δεν συνεδριάζουν τα όργανα όσο πρέπει, αλλά αυτό είναι ένα θέμα δικό μας. Δεν απασχολεί τον ελληνικό λαό» ανέφερε για όσα έχουν ακουστεί για τις σπάνιες συνεδριάσεις των οργάνων από τον Γερουλάνο.

Υπονόμευση

«Το να λες ότι δεν αμφισβητείται και όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από την αμφισβήτηση είναι μια υπονόμευση η οποία είναι υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ, όχι απλά στον Ανδρουλάκη» ανέφερε για όσα δήλωσε ο Χάρης Δούκας στο «Face2Face» της ιστοσελίδας των «ΝΕΩΝ», ενώ όταν ρωτήθηκε αν κάποιοι έχουν βάλει στόχο να αποτύχει ο Ανδρουλάκης για να τον διαδεχθούν στην ηγεσία, απάντησε πως «είναι πολύ βαρύ να πει κανείς ότι έχουν τεθεί τέτοιοι στόχοι, αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι πολλές φορές με τις συμπεριφορές αυτό είναι το αποτέλεσμα». Για τη δική της στάση η Διαμαντοπούλου υπενθύμισε πως και εκείνη ήταν υποψήφια πρόεδρος: «Κατέβηκα γιατί είχα άλλες απόψεις κι αυτές δεν έχουν αλλάξει. Οταν όμως υπάρχει κάποιος που παίρνει τις εκλογές κι εσύ θέλεις να υποστηρίξεις το διακύβευμα (…) προφανώς δεν θα βάλεις τις δικές σου θέσεις μπροστά. Θα κοιτάξεις να υπάρχει μια σύνθεση. Αυτή είναι η προσπάθεια που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα» επεσήμανε για τη δική της στάση. «Οχι με τον ίδιο τρόπο και όχι με την ίδια ένταση» απάντησε για το αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ δουλεύουν για να υπάρξει καλό αποτέλεσμα.