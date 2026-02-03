Ενα από τα άρθρα τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως έχει σκοπό να ενσωματώσει στην αναθεώρηση είναι αυτό για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας –μια πρώτη γεύση για τις προθέσεις του είχε δώσει όταν πρότεινε για τη θέση τον Κώστα Τασούλα. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η σύνδεση μεταξύ Μητσοτάκη, Τασούλα και συνταγματικής αναθεώρησης: σχεδόν μια εικοσαετία νωρίτερα, ο Τασούλας ήταν ένας από τους ελάχιστους βουλευτές (που μετρούνταν στα δάχτυλα των χεριών) που στήριξαν την πρόταση του – συναδέλφου του βουλευτή, τότε – Μητσοτάκη να καταργηθεί η σύντομη αποσβεστική προθεσμία που προέβλεπε το άρθρο 86.

Ώριμες συνθήκες

Ανάμεσα στους εννιά βουλευτές που τότε είχαν πει «ναι» ήταν και ένας αντίπαλος, που τώρα είναι γαλάζιος σύμμαχος και υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ: ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος. Τότε οι συνθήκες δεν διευκόλυναν ένα τέτοιο είδος μεταρρύθμισης, σήμερα όμως, ειδικά μετά τα όσα έγιναν στα Τέμπη, είναι απολύτως ώριμες. Σε βαθμό που υπάρχουν νέες πολιτικές δυνάμεις που αναδύονται και υπόσχονται την άμεση κατάργησή του, χωρίς να αναφέρονται καν στην ανάγκη συναινέσεων στη διαδικασία της αναθεώρησης. Σε κάθε περίπτωση, σε λίγους μήνες δεν θα μιλάμε για την πλήρη κατάργηση του 86, αλλά (εύλογα) για την αλλαγή του.

9+1

Δέκα μέλη της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν χθες από το κόμμα τους γιατί ενοχλήθηκαν από «τη φωτογραφική αποδοκιμασία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και την απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς» όπως διατυπώθηκαν στη συνεδριακή απόφαση. Εκτός από τον Νίκο Μπίστη, που συζητήθηκε περισσότερο από τους υπόλοιπους εννιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον δρόμο της εξόδου – που προφανώς τους οδηγεί στην Αμαλίας – πήραν επίσης το μέλος του ΙΑΤ Αρης Στυλιανού, η Φωτεινή Σιάνου (που πρόσφατα μπήκε στην επιτροπή για τη σύγκλιση των προοδευτικών ρευμάτων του Τσίπρα), καθώς και οι Σταύρος Ακριτίδης, Σπύρος Βάρελης, Καίτη Θεοχάρη, Πολύβιος Κατσάνης, Σοφία Πανδή, Γρηγόρης Τσαπαρέλης και Πέτρος Φιλίππου.

Τους είδε όλους

Από την προηγούμενη Τετάρτη βρίσκεται ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Θεσσαλονίκη – και συνάντησε, στο κατάλυμά του, μια σειρά προσώπων, από την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο έως τον Yevhen Shkvyra, γενικό πρόξενο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκεια της παρουσίας του στην πόλη, ο Βαρθολομαίος χοροστάτησε σε τρεις ναούς – σε έναν από αυτούς, στον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό της του Θεού Σοφίας την περασμένη Κυριακή, το παρών έδωσε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, που πέρασε τα Φώτα στο Φανάρι.

Απορία

Ξεκίνησε η σεζόν των συνταγματολόγων;