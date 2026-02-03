Μια ριζοσπαστική «Αντιγόνη» με άρωμα Νορβηγίας, μια αναβίωση από την Εθνική Λυρική Σκηνή, τέσσερις πρεμιέρες και δύο παραστάσεις αριστοφανικών έργων συνθέτουν την πρώτη και με ορισμένες ελλείψεις εικόνα για όσα θα συμβούν το φετινό καλοκαίρι στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου. Και πριν ανακοινώσει το πλήρες πρόγραμμά του, περί τις αρχές Απριλίου, το Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου γνωστοποίησε τον προγραμματισμό του μεγάλου θεάτρου, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα γραφής του σχεδιασμού του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του θεσμού Μιχαήλ Μαρμαρινού κι ανοίγοντας ταυτοχρόνως και την προπώληση για τις καλοκαιρινές παραστάσεις.

Με την αναβίωση μιας ιστορικής παράστασης και με μια όπερα, τη «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι, θα κάνουν πρεμιέρα τα φετινά Επιδαύρια, καθώς η Εθνική Λυρική Σκηνή για μία μόνο βραδιά – στις 20 Ιουνίου – θα επιχειρήσει να γυρίσει τον χρόνο κατά 65 χρόνια πίσω και να ξαναστήσει την παραγωγή στην οποία η Μαρία Κάλλας ερμήνευσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χορς. Στην αναβίωση της παράστασης τον ρόλο της Μήδειας θα ερμηνεύσει η Αννα Πιρότσι, τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Παναγής Παγουλάτος, τα σκηνικά η Λίλη Πεζανού και τα κοστούμια η Τότα Πρίτσα. Η επόμενη κάθοδος προς το αργολικό θέατρο προγραμματίζεται για τις αρχές Ιουλίου, καθώς στο πρόγραμμα δεν προβλέπεται κάποια παράσταση για το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου, το οποίο θα παραμείνει κενό, εκτός απροόπτου. Αντιθέτως, το δεύτερο κενό που εντοπίζεται στο πρόγραμμα, εκείνο της 10ης και 11ης Ιουλίου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, θα πληρωθεί, με τις λεπτομέρειες να γνωστοποιούνται σύντομα, ενώ προβλέπονται και επιπλέον δράσεις που θα παρουσιαστούν προσεχώς.

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός

«Στην Επίδαυρο, ένα πεδίο συνάντησης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ιδιαίτερες αναγνώσεις ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε γνωστά αλλά και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα έργα. Διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών – όπως το θέατρο, ο χορός και η όπερα – συνυφαίνουν το φετινό πρόγραμμα, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας και της δυναμικής της αρχαίας δραματουργίας», δίνει το στίγμα του προγράμματος ο Μιχαήλ Μαρμαρινός διευκρινίζοντας ότι «το πλήρες πρόγραμμα στο αρχαίο θέατρο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου μέσα και από τις τρεις σε διαδοχή εκδόσεις του (2026 / 2027 / 2028) – οι οποίες και ορίζουν μαζί μιαν ολότητα». Και επισημαίνει πως όσα ανακοινώθηκαν μας επιτρέπουν να έρθουμε σε επαφή με την πρώτη εκδοχή του, τονίζοντας ωστόσο ότι «κάθε έκδοση είναι αυθύπαρκτη, λειτουργεί αυτόνομα ως ενότητα, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται από τη διαδοχή, τη διάδραση και την πληρότητα των υπολοίπων».

Ο Ιούλιος, λοιπόν, θα ανοίξει με την πρώτη κάθοδο στο αργολικό θέατρο του Χρήστου Θεοδωρίδη. Ο νεαρός σκηνοθέτης θα αναμετρηθεί με το αρχαιότερο σωζόμενο πλήρες έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και, ταυτόχρονα, την παλαιότερη μεταγραφή γεγονότων της Ιστορίας σε θέατρο, τους «Πέρσες» του Αισχύλου. Και θα θέσει στο επίκεντρο της πρότασής του τον 25μελή Χορό, που θα βρίσκεται διαρκώς επί σκηνής, η σύνθεση του οποίου δεν είναι προς το παρόν γνωστή.

Δεκαπέντε μέρες αργότερα επιστρέφει ο Δημήτρης Καραντζάς στα γνώριμα για τον ίδιο επιδαύρια λημέρια με ένα ακόμη έργο του Ευριπίδη, «το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και την ανάσταση», την «Αλκηστη», στην πρώτη από τις δύο αναθέσεις του Εθνικού Θεάτρου στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος της Επιδαύρου. Στη συγκεκριμένη παράσταση η διανομή είναι γνωστή – με την Ηρώ Μπέζου στον ομώνυμο ρόλο και τον Γιάννη Νιάρρο σε εκείνον του Αδμήτου –, όχι όμως και του Χορού.

Επιστροφή στον αριστοφανικό λόγο για τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος μετά τους «Ορνιθες» δοκιμάζει τις σκηνοθετικές δυνάμεις του στην «Ειρήνη» στις 24 και 25 Ιουλίου. Ο έμπειρος και ευρηματικός Καραθάνος συνεργάζεται στη σκηνοθεσία με τον Αγγελο Τριανταφύλλου. Τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς. Εκτός από τους τρεις βασικούς συντελεστές που θα βρεθούν στην ορχήστρα, μαζί τους, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν η Γαλήνη Χατζηπασχάλη και ο Θανάσης Αλευράς.

Τη σκηνοθεσία του κατεξοχήν ανθρωποκεντρικού και βαθιά αντιπολεμικού έργου του Ευριπίδη, των «Τρωάδων», έχει αναθέσει η πρώτη σκηνή της χώρας στην Ελένη Ευθυμίου. Στην παράσταση συμμετέχουν 22 άτομα – ανάμεσά τους μέλη της ομάδας Εν Δυνάμει –, κάθε ηλικίας, με και χωρίς αναπηρία, με ζωντανή μουσική επί σκηνής. Η μετάφραση είναι του Γιάννη Τσαρούχη και τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Λυδία Φωτοπούλου, Αργύρης Ξάφης, Εύη Σαουλίδου, Γιώργος Καραμίχος (31/7-1/8).

Η ομάδα Winter Guests

Ενας από τους πιο ανήσυχους σύγχρονους χορογράφους, συγγραφείς και σκηνοθέτες της Νορβηγίας, ο Αλαν Λουσιέν Ογεν, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα «μια τολμηρή επανερμηνεία της διαχρονικής τραγωδίας του Σοφοκλή», της «Αντιγόνης». Επί σκηνής, η καλλιτεχνική ομάδα παραστατικών τεχνών Winter Guests, που ο ίδιος ίδρυσε πριν από 20 χρόνια και αποτελείται από χορευτές, ηθοποιούς, συγγραφείς και σχεδιαστές, μαζί με συνεργάτες – χορευτές του Tanztheater Wuppertal της Πίνα Μπάους, με τον Ογεν να είναι ο πρώτος χορογράφος που προσκλήθηκε να δημιουργήσει ένα νέο, ολοκληρωμένο έργο για την ομάδα μετά τον θάνατο της ιδρύτριάς της (7-8/8).

Με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ρόλο της Λυσιστράτης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κατεβαίνει στο αργολικό θέατρο (21-22/8) με το αριστοφανικό έργο σκηνοθετημένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέριο Πελτέκη, ο οποίος υπόσχεται μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση και μια προσέγγιση του έργου «ως ζωντανό πολιτικό γεγονός». Η μετάφραση είναι του Κωνσταντίνου Μπούρα και τη διανομή συμπληρώνουν οι Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Κρατερός Κατσούλης, Παναγιώτης Πετράκης κ.ά.

Η αυλαία θα πέσει (28-29/8) με ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος, τον «Ιωνα» του Ευριπίδη, που φέρει την υπογραφή του Θωμά Μοσχόπουλου και αποτελεί παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Η διανομή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.