Τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την ενίσχυση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο της παρουσίασης των ετήσιων αποτελεσμάτων της ΕΤΕπ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οπως είπε, η ΕΤΕπ έχει διαθέσει συνολικά πάνω από 16 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με τα 3,5 δισ. του 2025 να αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. «Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο. Η Ευρώπη αναζητά ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία. Και η συνεργασία μας με την ΕΤΕπ είναι στο σημείο όπου αυτές οι δύο πορείες συναντώνται» υπογράμμισε και επισήμανε ότι «το 2026 θα κάνουμε ακόμη περισσότερα». «Χρειαζόμαστε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και υπογραμμίζω τη λέξη διασυνοριακές» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να καλωσορίσει επενδύσεις από ξένους ευρωπαίους πρωταθλητές και να αποκτήσει ευρωπαϊκή κλίμακα. Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης.

Νέα συλλογική σύμβαση στην Alpha Bank

Στα 1.600 ευρώ μεικτά ορίζεται ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους της Alpha Bank με σύμβαση αορίστου χρόνου για την περίοδο 2026-2028, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση που υπέγραψαν ο σύλλογος προσωπικού και η διοίκηση της τράπεζας. Η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2026, ενώ η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί σε εργαζομένους με εισοδηματικά κριτήρια και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους και θα κυμαίνεται από 850 έως 1.800 ευρώ στο σύνολο της διετίας 2026-2027. Επιπλέον, η νέα συλλογική σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για τους εργαζόμενους της τράπεζας, καθώς και ειδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα για τα ανήλικα τέκνα τους (Alpha Junior Savings Account), στον οποίο η τράπεζα θα καταβάλλει μηνιαία εισφορά από το 6ο έως το 18ο έτος του παιδιού. Τέλος, η σύμβαση προβλέπει μειωμένα επιτόκια στα στεγαστικά και προσωπικά (καταναλωτικά) δάνεια του προσωπικού.

Παραπλανητικά SMS: Προσοχή!

Την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV». Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing), επισημαίνει η ΑΑΔΕ, αναφέροντας ότι η Αρχή δεν αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση κλειδαρίθμου) και πάντοτε σε απάντηση και εκτέλεση σχετικού αιτήματος πολίτη. Επίσης η ΑΑΔΕ δεν στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (e-mail, SMS κ.λπ.).

Η Καστοριά αναβαθμίζεται

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε η ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου της νότιας παραλιακής ζώνης Καστοριάς. Με την υλοποίηση της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.650.000 ευρώ, ο χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Ειδικότερα, προβλέπονται η διαμόρφωση παραλίμνιου μετώπου και πεζοδρομίων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, η δημιουργία όδευσης τυφλών και ποδηλατοδρόμου, ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός χώρου ανάπλασης, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των ροών κίνησης των χρηστών του χώρου, την καλύτερη χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, την επίστρωση του αναπλασμένου παραλίμνιου μετώπου της πόλης με νέα υλικά, τοποθετημένα κατά τρόπο που να υπάρχει και «οπτική» διαφοροποίηση των επιμέρους χρήσεων του χώρου.

Ανοιξε η πλατφόρμα

Διαθέσιμη για τους εργοδότες που απασχολούν εργάτες γης από την Αίγυπτο είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη μετάκληση εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Η Διμερής Συμφωνία προβλέπει την είσοδο και διαμονή 5.000 αιγύπτιων εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα (κατά το πρώτο έτος εφαρμογής), σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής μεταναστευτικής νομοθεσίας. Μάλιστα η Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) ορίστηκε ως ο φορέας που θα υποστηρίξει την εφαρμογή της Συμφωνίας, τόσο προς όφελος των εργοδοτών όσο και των εργατών γης.

2 στους 10 Ελληνες ξεπαγιάζουν

Το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, καθώς 19% των πολιτών δεν μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, και ακολουθούν η Λιθουανία (18%) και η Ισπανία (17,5%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (και οι δύο 3,3%), στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%).