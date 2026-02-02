Το όνομα Χέσελ Στέγκστρα δεν το λες ακριβώς διάσημο. Μέχρι το παρά ένα της Νέας Φιλαδέλφειας όμως έβαζε υποψηφιότητα για να γίνει το απόλυτο ποδοσφαιρικό viral της Κυριακής. Ο επόπτης που δεν είδε μπροστά στα μάτια του τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σε θέση οφσάιντ στη φάση όπου προέκυψε το κόρνερ από το οποίο σκόραρε ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Στη φάση όπου η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα και παρ’ ολίγον τη νίκη στο ντέρμπι κορυφής.

Ευτυχώς για εκείνον όμως – και τη διαιτησία – ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος από μέταλλο πρωταθλητή και δεν τα παρατά: δεν το παράτησε ούτε χθες παρότι από ένα σημείο και πέρα όλα έμοιαζαν στραβά και ανάποδα. Και ο συμπατριώτης του VARίστας, Ρομπ Ντίμπερνικ, είχε καλύτερη αίσθηση στη φάση του 105΄ λέγοντας στον Ντάνι Μάκελι να σπεύσει μπροστά στο βίντεο για να διαπιστώσει το πέναλτι του Αρόλντ Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ (που έκανε ντεμπούτο αξέχαστο). Το πέναλτι που ο Μεντί Ταρέμι έγραψε το τελικό 1-1. Με την ευκαιρία; Τι διαμάντι ο Ιρανός για τον Ολυμπιακό; Το χθεσινό ήταν το 15ο του γκολ. Την Τετάρτη στο Αμστερνταμ έδωσε στον Ζέλσον Μαρτίνς και την 4η ασίστ του. Ολα αυτά σε μόλις 25 ματς. Χθες δεν ήταν εκεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Ιρανός κατάφερε να κρατηθεί στο ματς ως το 106΄. Και να το υπογράψει με την ψυχραιμία του νικώντας τον – μέχρι εκείνο το σημείο – ανίκητο Θωμά Στρακόσα. Τον… ότι πιο κοντά σε MVP για την ΑΕΚ δηλαδή ως εκείνη τη στιγμή: Σταμάτησε τον Ροντινέι στο 19΄, τον Τσικίνιο στο 30′, έπιασε μια φοβερή κεφαλιά του Ταρέμι στο 51΄ και το γυριστό του Ζουλιάν Μπιανκόν στο 90+4΄. Εμοιαζε να έχει όλες τις απαντήσεις της βραδιάς. Οχι και στο λάθος του Μουκουντί όμως που «έστησε» την μπάλα στην άσπρη βούλα.

Θα έμενε πίσω ο Ολυμπιακός αν το έχανε το χθεσινό ντέρμπι. Θα ήταν στο -5 με ματς λιγότερο (το εξ αναβολής που δίνει Τετάρτη απόγευμα στην Τρίπολη, με τον Αστέρα). Και θα έμενε και άδικα αν σκεφτεί κανείς την εικόνα του στο παιχνίδι ως το γκολ της ΑΕΚ. Πραγματικά καλύτερος. Δίχως όμως τον τρόπο να σκοράρει – δεν ήταν μόνο ο Στρακόσα, έσωσε και ο Φιλίπε Ρέλβας στο 38΄με αυτοθυσία μια φάση με τον Ταρέμι.

Αλλαγές-κλειδιά

Από τη στιγμή που βρέθηκε πίσω όμως έχασε στροφές. Και ήταν τυχερός στο 68΄ που πρώτα ο Κωσταντής Τζολάκης και έπειτα το δοκάρι στο σουτ του Πινέδα κράτησε το ματς σε απόσταση αναπνοής. Δεδομένα έπαιξαν ρόλο οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ στο ότι ο Ολυμπιακός ξαναμπήκε στο ματς. Η επιλογή του να ρίξει τον (καθοριστικό) Αντρέ Λουίζ αντί του Τσικίνιο, τον Ζέλσον Μαρτίνς αντί του Κοστίνια και να στείλει μπακ τον Ροντινέι στο 71΄ έδωσε πνοή. Και σταδιακά και προϋποθέσεις. «Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, μετά το 1-0 πέσαμε λιγάκι. Στο τέλος ήρθε το πέναλτι, το οποίο ήταν ξεκάθαρο και δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα» σχολίασε από την πλευρά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που ξέρει ότι αν ο Ολυμπιακός κάνει τη δουλειά την Τετάρτη στην Τρίπολη τότε ανεβαίνει ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. «Μου άρεσε το πρώτο μέρος, εκτός από το πρώτο τέταρτο. Πατήσαμε αρκετά στο αντίπαλο γήπεδο, πιέσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι» πρόσθεσε ο Βάσκος. Μόνο που αυτή τη φορά δεν σταμάτησε εκεί. Γιατί το Σάββατο είχε κληθεί να απαντήσει σε μια ερώτηση αναφορικά με το γεγονός ότι προκρίθηκαν 4 ελληνικές ομάδες στα νοκάουτ των Κυπέλλων Ευρώπης «και είπα ότι ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα (χθες) όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εξαιτίας των καπνογόνων ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει για αρκετά λεπτά, μετά το γκολ δεν σταμάτησε, στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα. Οσα βρέθηκαν γύρω μας ήταν άσχημα. Το ποδόσφαιρο δεν θα πάει έτσι μπροστά».