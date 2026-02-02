Έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη χειμερινή του μεταγραφή είναι ο Ολυμπιακός, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα έφτασε στην Αθήνα ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός την Δευτέρα (2/2) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ο Λατινοαμερικάνος στράικερ θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και θα τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει μια ακόμα ποιοτική λύση για τη γραμμή κρούσης της πειραϊκής ομάδας.

Ο Κλέιτον θα είναι στην τριάδα μαζί με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι, ενώ όσον αφορά στον Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία και τη Λιόν.

Ποιος είναι ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα

Ο Κλέιτον είναι με διαφορά από τους πιο συνεπής επιθετικούς του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Συστήθηκε για πρώτη φορά στο πορτογαλικό κοινό το καλοκαίρι του 2022 όταν η Κάζα Πία τον απέκτησε από την Βίλα Νόβα και με ενδιάμεση στάση την Βάσκο Ντα Γκάμα κατέληξε στην Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2024, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή, έναν χρόνο μετά.

Σε 56 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ρίο Άβε, τον ενάμιση χρόνο που αγωνίστηκε με τον πορτογαλικό σύλλογο, είχε 28 γκολ και 8 ασίστ. Μάλιστα, την περσινή σεζόν ήταν 4ος κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος με 14 γκολ, πίσω μόνο από Γιόκερες (39), Παυλίδη (19) και Σάμου Ομορόντιον (19).

Παρόμοια εικόνα και φέτος, με τον Κλέιτον να ξεχωρίζει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Έχει 10 γκολ και 4 ασίστ, με τα xGoals να είναι στο 7,03, ενώ σκοράρει 0,55 γκολ ανά 90 λεπτά, επίδοση που τον κατατάσσει 8ο ανάμεσα σε όλα τα φορ του πρωταθλήματος, σύμφωνα με τα δεδομένα του DataMB.

Σημαντικό είναι ακόμη ένα στοιχείο στο παιχνίδι του, που σίγουρα θα… εκτιμήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Κλέιτον είναι όγδοος ανάμεσα σε όλους τους στράικερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος στις μονομαχίες κατά τη διάρκεια μιας επιθετικής ενέργειας, με 9,42 ανά 90 λεπτά, ενώ κερδίζει το 38,8% αυτών. Συνολικά φέτος, ο 27χρονος κερδίζει πάνω από το 40% των μονομαχιών που δίνει με τους αντιπάλους.

Αυτοί είναι κάποια από τα στοιχεία που θα έχει στις… βαλίτσες του ο Κλέιτον, κατά την άφιξή του στην Ελλάδα και την ευκαιρία μέσω του Ολυμπιακού να τα δείξει στο κορυφαίο επίπεδο, αφού δεν αποκλείεται να του δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστεί στο ματς του Champions League.