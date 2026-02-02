Τρεις μέρες πριν από το ματς… μισή σεζόν απέναντι τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και με τον Λεβαδειακό να έχει κερδίσει ήδη νωρίτερα και να του έχει βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση, ο Παναθηναϊκός αναζητούσε απέναντι στην Κηφισιά την επιστροφή στις νίκες και μια… ανάσα. Την πέτυχε σχετικά εύκολα, με το τελικό 3-0 να έχει τη σφραγίδα του πρώτου γκολ του Ανδρέα Τεττέη, που ήρθε απέναντι στην παλιά του ομάδα, αυτή του Σωτήρη Κοντούρη ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του και άρεσε πάρα πολύ, αλλά και των δύο Αργεντινών, Αντίνο και Ταμπόρδα. Ο πρώτος είχε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και του πιστώνεται η ασίστ στο γκολ του Τεττέη, ενώ ο δεύτερος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ύστερα απ’ αυτό απέναντι στη Ρόμα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα έχει σκοράρει και στις τρεις διοργανώσεις πλέον (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Europa League).

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχοντας απέναντί του ένα πολύ καλά δουλεμένο σύνολο, επέλεξε αυτή τη φορά το 4-3-3, με έξι αλλαγές σε σχέση με όσα είδαμε την περασμένη Κυριακή απέναντι στον Ατρόμητο. Βάζοντας τον Κοντούρη σε θέση αμυντικού χαφ, με εσωτερικούς τους Σιώπη και Ρενάτο Σάντσες και στην επίθεση μια πολύ νεανική τριάδα: Τεττέη, Αντίνο και Παντελίδης. Ο Παναθηναϊκός μπήκε κεφάτος στο γήπεδο και βρήκε γκολ νωρίς, στο 21′. Ο Αντίνο ελίχθηκε από αριστερά, έδωσε στον Τεττέη που με πολύ ωραίο «κόψιμο» μέσα στην περιοχή και πλασέ στη γωνία άνοιξε το σκορ. Ηταν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα γκολ το οποίο δεν πανηγύρισε ως ένδειξη σεβασμού προς την πρώην του ομάδα. Η Κηφισιά προσπάθησε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο μετά το γκολ, αλλά δεν μπορούσε να γίνει απειλητική, με τον Παναθηναϊκό να απειλεί και πάλι στο 32′ με ανάποδο ψαλίδι του Τεττέη που έφυγε άουτ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη καλή τους ευκαιρία στο 44′ με ένα πλασέ του Πόμπο, ενώ μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος με τον Λαφόν να κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό. Αρχικά σε ένα τετ α τετ του Πόμπο στο 54′ και τέσσερα λεπτά αργότερα σε σουτ του ίδιου παίκτη, με τον γάλλο τερματοφύλακα να τον σταματά.

Στο 59′ από υπέροχη συνεργασία των Κοντούρη και Ζαρουρί και σουτ του πρώτου, ο Ραμίρεζ έκανε εξαιρετική επέμβαση και μπλόκαρε στη γωνία του, ενώ στο 65′ μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια την κοντινή προβολή του Τεττέη. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, ενώ κέρδισε και αριθμητικό πλεονέκτημα στο 63′ όταν ο Πέτκοφ, που είχε μπει ως αλλαγή στο ματς, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε αφήνοντας την Κηφισιά με δέκα παίκτες. Μια συνθήκη την οποία οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ εκμεταλλεύτηκαν απόλυτα. Στο 81′ μια πάσα του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας έβγαλε μόνο του τον Σφιντέρσκι ο οποίος πλάσαρε για το 2-0, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά ενός άλλου παίκτη που μπήκε αλλαγή να σκοράρει. Ο Ταμπόρδα με κοντινό πλασέ έπειτα από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Ραμίρεζ σημείωσε το τελικό 3-0 για τον Παναθηναϊκό.

Μια νίκη που διατηρεί τον Παναθηναϊκό στο μείον εννιά από την τετράδα (με ματς λιγότερο), με τους Πράσινους να έχουν την επόμενη Κυριακή το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό. «Η αρχή ήταν περίπλοκη. Επρεπε να αλλάξουμε και παίκτες σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης. Θα μπορούσε να σκοράρει και ο αντίπαλος πέρα από εμάς πριν από την αποβολή. Σίγουρα έγινε πιο εύκολο όταν η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ, που για την παρουσία των Αντίνο και Κοντούρη είπε. «Σημαντικό να έχουμε πολλές επιλογές από παίκτες ανά αγώνα ή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Είμαι χαρούμενος με την απόδοσή τους, την προσπάθεια, όταν δίνουν όλοι τον καλύτερο εαυτό τους και βοηθούν, ώστε να κερδίζουμε».

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο ανέφερε.

«Ημασταν μέσα στο παιχνίδι και είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε γκολ. Σε αυτά τα παιχνίδια, αν δεν εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες σου, στο τέλος τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Η κόκκινη κάρτα σίγουρα άλλαξε την εξέλιξη του αγώνα· αν δεν υπήρχε, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Θα διορθώσουμε το πρόβλημα. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι κομβικό, είναι κλειδί για εμάς. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ινγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης (67′ λ.τρ. Μπακασέτας), Κοντούρης (80′ Τσέριν), Παντελίδης (58′ Ζαρουρί), Ρενάτο Σάντσες, Αντίνο (80′ Ταμπόρδα), Τεττέη (79′ Σφιντέρσκι).

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι (11′ λ.τρ. Πετκόφ), Μαϊντάνα (61′ Κονατέ), Εμπό, Ρουμπέν Πέρεθ (46′ Αντόνισε), Πόμπο, Ζέρσον, Χριστόπουλος (46′ Αμανί), Μίγιτς (56′ Θεοδωρίδης).