Στην οδό Αριστομένους στην Καλαμάτα, η μορφή της Μαρίας Κάλλας που ζωντανεύει επιβλητική και ζωηρή από τον τοίχο μιας πολυκατοικίας, ανάμεσα σε γκρίζες οικοδομές και καθημερινές διαδρομές, δεν κοιτά πια μόνο την πόλη αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Η τοιχογραφία που έκανε ο εικαστικός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας Κλεομένης Κωστόπουλος έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας, μετά την επιλογή της τον περασμένο Νοέμβριο ως της καλύτερης του μήνα από τη διεθνή πλατφόρμα Street Art Cities, αναδείχθηκε η κορυφαία του 2025 σε όλον τον κόσμο. Το σχέδιο που αποτελεί μια αλληγορία για την ίδια τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα υπερψηφίστηκε από τους χιλιάδες επισκέπτες της πλατφόρμας ανάμεσα σε 36 συνολικά υποψηφιότητες. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ελληνικό έργο όχι μόνο συμμετέχει στην ψηφοφορία αλλά τυχαίνει τέτοιας διάκρισης στα βραβεία της πλατφόρμας. Η Αθήνα, η οποία επίσης ήταν υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης πόλης στον κόσμο για την τέχνη του δρόμου, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Μαδρίτη.

«Είναι πολύ τιμητικό αυτό που συμβαίνει, μάλιστα με μια μορφή τέχνης που είναι σχεδόν αόρατη στην Ελλάδα και θεωρείται ακόμα και σήμερα περιθωριακή. Είναι πολύ σημαντική η διάκριση και σε προσωπικό επίπεδο πήρα το βάφτισμα του πυρός, αφού δεν έχει ξαναϋπάρξει έλληνας καλλιτέχνης σε αυτή την πλατφόρμα που να έχει μπει στην ψηφοφορία. Για μένα όμως το πιο σπουδαίο είναι να αναγνωριστεί αυτή η μορφή τέχνης και ο σύγχρονος πολιτισμός στην Ελλάδα να πάρει τα πάνω του, γιατί για πολλά χρόνια βλέπουμε να επενδύονται άπειρα χρήματα στον αρχαίο πολιτισμό και όχι στον σύγχρονο» ανέφερε ο Κλεομένης Πετρόπουλος, ο οποίος είναι επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής του Artwalk, του διεθνούς φεστιβάλ street art της Πάτρας, μιλώντας στο «Νσυν» λίγες ώρες μετά τη βράβευσή του.

Η απονομή

Πρόθεση των ανθρώπων της πλατφόρμας είναι το επόμενο διάστημα να ταξιδέψουν στην Καλαμάτα προκειμένου να του απονείμουν σε ειδική εκδήλωση το βραβείο του, τοποθετώντας τον πλέον στο ραντάρ της παγκόσμιας σκηνής της τέχνης του δρόμου. «Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια καλλιτέχνης, συνήθως αυτά τα σκαλοπάτια δεν τα θεωρώ ως τα τελευταία αλλά τα πρώτα για να επενδύσεις πάλι με πειθαρχία και ταπεινότητα στο έργο σου και να συνεχίσεις τη δουλειά σου» αντιτείνει ο Kle, όπως είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο.

Η πλατφόρμα Street Art Cities είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα παγκοσμίως που ασχολείται με την τέχνη στον δημόσιο χώρο, περιλαμβάνοντας στον κατάλογό της περισσότερες από 88.000 τοιχογραφίες σε 2.862 πόλεις του πλανήτη. Εκείνη της Καλαμάτας, τράβηξε το ενδιαφέρον των κυνηγών έργων, αφού στην εικόνα η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας μπαίνει στο ίδιο κάδρο με τους καρπούς της γενέθλιας γης της και του αστικού της τοπίου.