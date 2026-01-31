Ενόψει της συμμετοχής του στο Delphi Economic Forum Paris III στο Παρίσι στις 5 Φεβρουαρίου, ο Ζιλ Μπουντέρ, αντιπρόεδρος της γαλλικής HDF Energy, της πρωτοπόρου γαλλικής εταιρείας που ηγείται διεθνώς στην ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου μεγάλης κλίμακας και τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υψηλής ισχύος με θυγατρικές σε Ελλάδα και Κύπρο, μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τους εταιρικούς σχεδιασμούς που αφορούν την ελληνική αγορά.

Με τα πλάνα για το 2026 να επικεντρώνονται στη στρατηγική της HDF Energy όσον αφορά την ενεργειακή αυτονομία και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ο Ζιλ Μπουντέρ εξηγεί τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το υδρογόνο που παράγεται επί τόπου σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των ελληνικών νησιών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας με βάση το υδρογόνο.

Ο ίδιος, επιπλέον, υπογραμμίζει το κοινό στρατηγικό όραμα Ελλάδας – Γαλλίας ως προς την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ, ταυτόχρονα, επισημαίνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη υπό το νέο, ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, διακρίνοντας στη χώρα μας τη δυνατότητα να καταστεί ενεργειακή υπερδύναμη για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής ενεργειακής σχέσης και συνεργασίας;

Και οι δύο χώρες έχουν οικοδομήσει μια καλή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Και οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό στρατηγικό όραμα σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, την απομάκρυνση του άνθρακα και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Η Γαλλία και η Ελλάδα επωφελήθηκαν από τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη η μία της άλλης, για παράδειγμα με τον Πάρη Μουράτογλου να αποτελεί την πηγή ορισμένων από τα μεγάλα γαλλικά IPPS ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αντάλλαγμα πολλούς γάλλους κατασκευαστές που συμμετέχουν στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα.

Τα επόμενα βήματα βρίσκονται στην κλιμάκωση των κοινών επενδύσεων σε υποδομές καθαρής ενέργειας, ιδίως στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και την αποθήκευση ενέργειας.

Η Γαλλία προσφέρει ισχυρή βιομηχανική τεχνογνωσία, τεχνολογικό βάθος και δυνατότητες χρηματοδότησης έργων, ενώ η Ελλάδα προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό ανανεώσιμου δυναμικού, γεωγραφικής θέσης και πρόσβασης σε βασικές περιφερειακές αγορές.

Πώς αξιολογείτε τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, ποιον ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει στο μέλλον και πιστεύετε πως η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει τα ενεργειακά σχέδια;

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε βασικό ενεργειακό σταυροδρόμι για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Με εξαιρετικούς πόρους ανέμου, ήλιου και τώρα φυσικού αερίου, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει μια υπερδύναμη όχι μόνο για τις γειτονικές χώρες αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα ενισχύει τις διασυνδέσεις, σταθεροποιεί το ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και σχεδιάζει να συνδεθεί με την ευρωπαϊκή ραχοκοκαλιά υδρογόνου, γεγονός που δημιουργεί περισσότερες εμπορικές δυνατότητες για περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο περιφερειακό σύστημα. Οι γεωπολιτικές συνθήκες έχουν ενισχύσει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας.

Για να επωφεληθεί πλήρως από την κατάσταση, η Ελλάδα θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επιτρέπουν τη δυνατότητα ελεγχόμενης, μη στοχαστικήςδιαχείρισης της παραγωγής ενέργειας, για να διατηρήσει την απομάκρυνση από τον άνθρακα, ενώ παράλληλα επιλύεται το σημείο συμφόρησης της επέκτασης του δικτύου.

Αυτός είναι ο ρόλος που επιδιώκει να διαδραματίσει η HDF Energy με την ανάπτυξη υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιεί υδρογόνο ως επιτόπια αποθήκευση για αξιόπιστη και ελεγχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας φορτίου βάσης.

Ενας από τους άξονες της στρατηγικής της HDF Energy στην Ελλάδα για το 2026 περιλαμβάνει τον στόχο της πλήρους ενεργειακής αυτονομίας και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Σε ποια νησιά εστιάζετε το ενδιαφέρον σας και πρόκειται για ένα έργο που θα ολοκληρωθεί εντός του έτους;

Για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά η ενεργειακή αυτονομία αποτελεί τόσο τεχνική όσο και στρατηγική προτεραιότητα. Τα νησιά για τα οποία η διασύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύσκολη εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και, κατά συνέπεια, βλέπουν το κόστος παραγωγής τους να εκτοξεύεται, αποτελώντας ένα βαρύ φόρο για τους φορολογουμένους. Αυτή ήταν η κατάσταση πριν από την κατασκευή του έργου CEOG στη Γουιάνα και πράγματι θα εγχύσουμε τα πρώτα ηλεκτρόνια στο δίκτυο σε λίγες εβδομάδες.

Στην Ελλάδα, η HDF Energy επικεντρώνεται στα νησιά με ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό κόστος, ισχυρούς ανανεώσιμους πόρους και μακροπρόθεσμη σταθερότητα της ζήτησης ενέργειας. Το χαμηλότερο κόστος ενέργειας είναι το πρώτο όφελος από τα έργα μας, αλλά η ιδέα μας, ονόματι «Renewstable», έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πιθανή χρήση του υδρογόνου σε άλλους τομείς εκτός από την παραγωγή ενέργειας.

Η Ελλάδα συζητείται ολοένα και περισσότερο ως σημαντικός κόμβος στο αναδυόμενο οικοσύστημα υδρογόνου και καθαρής ενέργειας της Ευρώπης. Πώς σχετίζεται αυτή η τοποθέτηση με την εστίαση της HDF Energy σε λύσεις μετατροπής υδρογόνου σε ηλεκτρική ενέργεια και πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος της Ελλάδας σε ένα περιφερειακό πλαίσιο ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας;

Στην τοποθέτησή μας στην αγορά, το υδρογόνο δεν θεωρείται μόνο ως αγαθό που πρόκειται να παραχθεί και να εξαχθεί, αλλά ως ενεργειακός φορέας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σταθερής, ελεγχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της τεχνολογίας μας κυψελών καυσίμου, ιδίως όταν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζουν περιορισμούς που σχετίζονται με τη διακοπτόμενη ροή, την ασφάλεια εφοδιασμού ή την απομόνωση.

Υπό αυτή την έννοια, η σημασία της Ελλάδας έγκειται λιγότερο στους όγκους υδρογόνου και περισσότερο στα χαρακτηριστικά σε επίπεδο συστήματος.

Η χώρα συνδυάζει ισχυρό ανανεώσιμο δυναμικό, δομικά περιορισμένα συστήματα ενέργειας σε ορισμένες περιοχές και έναν αυξανόμενο ρόλο στις περιφερειακές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην επίδειξη του πώς τα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υδρογόνο μπορούν να ενισχύσουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, είτε σε νησιά, είτε σε απομακρυσμένα δίκτυα, είτε, με την πάροδο του χρόνου, εντός διασυνδεδεμένων περιφερειακών αγορών.