Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας με πολιτικά έχουν συλλάβει χιλιάδες ανθρώπους σε μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού για να αποτρέψουν περαιτέρω διαμαρτυρίες, μετά την καταστολή των πιο αιματηρών αναταραχών από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Οι Αρχές συλλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όσους γιατρούς βοήθησαν στη διάσωση μερικών από τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, με τουλάχιστον έναν χειρουργό να κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο.

Οι συλλήψεις και η θανατική ποινή αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας «εκδίκησης», λένε ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι γιατροί επέμειναν, παρά τις διαταγές των αρχών για το αντίθετο, τους σοβαρά τραυματισμένους διαδηλωτές που πυροβολήθηκαν ή μαχαιρώθηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιούργησαν αυτοσχέδια κέντρα θεραπείας. Ενας ιρανός χειρουργός, ο 52χρονος Αλιρεζά Γκολτσίνι, από την κεντρική πόλη Καζβίν, κατηγορήθηκε για «μοχαρεμπέχ» (πόλεμο κατά του Θεού), κάτι που μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw με έδρα τη Νορβηγία. Η οικογένειά του περιέγραψε πως ο Γκολτσίνι απήχθη με βίαιο τρόπο από το σπίτι του στις 10 Ιανουαρίου, μπροστά στη γυναίκα και τον 11χρονο γιο του. Τον χτύπησαν τόσο άσχημα κατά τη σύλληψη που του έσπασαν το χέρι και τα πλευρά και τον έσυραν έξω από το σπίτι του. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ζήτησε χθες την απελευθέρωσή του.

Οι νεκροί που καταγράφηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τους 6.000, ενώ υπό διερεύνηση είναι ακόμα 17.000 θάνατοι. Οι συλληφθέντες υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τους 42.000. Οι περισσότεροι κρατούνται σε μυστικές φυλακές, σύμφωνα με ακτιβιστές που μίλησαν στον «Guardian». «Συλλαμβάνουν τους πάντες», είπε ένας εξ αυτών. «Κανείς δεν ξέρει πού τους μεταφέρουν ή πού κρατούνται. Με αυτές τις συλλήψεις και τις απειλές, προσπαθούν να ενσταλάξουν φόβο στην κοινωνία».

Παρόμοιες μαρτυρίες έδωσαν στο Reuters δικηγόροι, γιατροί και δύο ιρανοί αξιωματούχοι. Ανέφεραν ότι οι συλλήψεις φαίνεται να στοχεύουν στην αποτροπή οποιασδήποτε σοβαρής αναβίωσης των διαμαρτυριών, διασπείροντας τον φόβο ακριβώς τη στιγμή που το κληρικό κατεστημένο αντιμετωπίζει αυξανόμενη εξωτερική πίεση. Πρόσθεσαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κρατούν όχι μόνο άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στις πρόσφατες αναταραχές, αλλά και όσους είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων προηγούμενων ετών, «ακόμα κι αν δεν είχαν συμμετάσχει αυτή τη φορά, καθώς και μέλη των οικογενειών τους».

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως χιλιάδες συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, με πολλούς να μεταφέρονται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης, «συμπεριλαμβανομένων αποθηκών και άλλων αυτοσχέδιων χώρων», και ότι η δικαστική εξουσία ενεργεί γρήγορα για την επεξεργασία υποθέσεων και την – στις περισσότερες περιπτώσεις – καταδίκη τους.