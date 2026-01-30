Ξεπέρασε τα 70 δολάρια το βαρέλι του αργού πετρελαίου Brent την Πέμπτη, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του ασιατικού κράτους. Καθώς το Ιράν είναι μέλος του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) και η χώρα με την όγδοη μεγαλύτερη παραγωγή μαύρου χρυσού, μια πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ – που πιθανότατα θα στοχεύσει υποδομές όπως διυλιστήρια – εκτιμάται ότι θα παγώσει την παραγωγή του πετρελαίου στο Ιράν, μειώνοντας την προσφορά και οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου σε ανοδικό ράλι. Επιπλέον, το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σε περίπτωση επίθεσης, εντείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η τιμή του Brent για τα μελλοντικά συμβόλαια (futures) για τις παραγγελίες του Μαρτίου έφτασε τα 71,85 δολάρια, με την ημερήσια αύξηση να ξεπερνά το 5% – την Τετάρτη το απόγευμα, η τιμή του βαρελιού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 68,5 δολάρια. Αργότερα χθες, το ανοδικό ράλι περιορίστηκε και η τιμή του αργού διαμορφώθηκε πέριξ των 70,4 δολαρίων (περίπου +3%). Αύξηση των τιμών παρατηρήθηκε και σε άλλα είδη αργού πετρελαίου, με το αμερικανικό WTI (West Texas Intermediate) να φτάνει κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι, με τις τιμές σε όλες τις κατηγορίες να επιστρέφουν στις αντίστοιχες του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Συνολικά, η τιμή του αργού πετρελαίου καταγράφει ανοδική πορεία από τις αρχές του 2026, ως αποτέλεσμα των συνεχών γεωπολιτικών κρίσεων – από τη Βενεζουέλα ως τη Γροιλανδία και το Ιράν. Παράλληλα, σημαντική μείωση της παραγωγής καταγράφεται στο Καζακστάν, όπου η άντληση πετρελαίου διακόπηκε για αρκετές ημέρες στο μεγαλύτερο κοίτασμα της χώρας, το Τενγκίζ στην Κασπία Θάλασσα, εξαιτίας μιας φωτιάς.

Οπως αναφέρει το Bloomberg, οι τελευταίες απειλές του Τραμπ κατά του Ιράν έχουν δώσει ένα premium στην τιμή του πετρελαίου, με τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς (bullish call options) να είναι ακριβότερα από τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης (bearish put options), καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να προστατευθούν από τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Επιπλέον, οι προσθήκες στα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς έχουν αυξηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τουλάχιστον έξι ετών.

H Lukoil

Την ίδια στιγμή, η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil ανακοίνωσε χθες πως έφτασε σε συμφωνία για να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στο εξωτερικό στον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Carlyle Group. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων, ενώ η συναλλαγή θα πρέπει να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Η υπογεγραμμένη συμφωνία δεν είναι αποκλειστική για την εταιρεία και τελεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της άδειας από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τη συναλλαγή με την Carlyle», ανακοίνωσε η Lukoil. Σημειώνεται πως η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές Lukoil και Rosneft από τον περασμένο Οκτώβριο.