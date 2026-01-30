Οχι μόνο προσυμπληρωμένη αλλά και προεκκαθαρισμένη και έτοιμη για υποβολή θα βρουν φέτος τη φορολογική τους δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι.

Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι ίδιοι τη φορολογική τους δήλωση μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, αφού την ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις.

Οσοι δεν την υποβάλουν εμπρόθεσμα θα το κάνει για αυτούς η ΑΑΔΕ, η οποία θα οριστικοποιήσει και θα υποβάλει αυτόματα τις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις αμέσως μετά το Πάσχα, ώστε να μη χαθεί η ανώτατη έκπτωση φόρου 4% για τους φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα οι οποίοι θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας στις 16 Μαρτίου 2026, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Τι πρέπει να ξέρετε

Τα στοιχεία του Ε1, του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης, θα προσυμπληρωθούν με βάση τα αρχεία που θα αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες. Η δήλωση θα αναρτηθεί στο myAADE και οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω e-mail.

Στις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εξής σημεία:

Σε κοινές δηλώσεις συζύγων, εφόσον δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή, η δήλωση προσυμπληρώνεται αυτόματα ως κοινή. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να ελέγξει την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσει λάθη. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως τις 31 Ιουλίου 2026. Δεν βεβαιώνεται φόρος έως 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των 5 ευρώ. Διορθώσεις μετά την εκκαθάριση γίνονται μόνο μέσω τροποποιητικής δήλωσης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Τα SOS που κοστίζουν ακριβά

Επίσης, κρίσιμα σημεία ελέγχου αποτελούν:

Το ύψος του εισοδήματος που έχει προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ με βάση τις βεβαιώσεις που έχουν αποστείλει οι φορείς.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν στις φετινές φορο-δηλώσεις ότι τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν κουρευτεί.

Οι κωδικοί για τα προστατευόμενα τέκνα, που μειώνουν τον φόρο από 900 έως και άνω των 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό τους.